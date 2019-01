Quattro Ristoranti 2019 | Sky Uno festeggia letteralmente il Capodanno con Alessandro

davidemaggio

(Di martedì 1 gennaio 2019)BorgheseL’anno nuovo inizia per davvero su Sky Uno, con una serata a tema nella quale si analizzeranno diversi stili per il cenone di, al fine di decretarne il migliore. Accadrà a Milano, nella prima puntata della nuova edizione di, il programma diBorghese che riparte in prima tv assoluta alle 21.15 di oggi, martedì 1° gennaio, sul canale 108. Nei successivi appuntamenti sarà la volta della zona del Delta del Po, di Cagliari, del Monferrato, dei Castelli Romani, della Riviera dei Fiori e di Cremona.Borghese – 4da questa sera su Sky Uno La produzione originale Sky è in onda anche con le repliche su TV8, con risultati auditel di tutto rispetto. E con i nuovi episodi riporta in video una formula ormai nota ed apprezzata dal pubblico:ristoratori della stessa zona di appartenenza si ...