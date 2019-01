Napoli | 37 feriti dai petardi di Capodanno | presa di mira anche un' ambulanza in servizio

Botti - gravi un ragazzo e una donna. Due uomini perdono una mano. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo...

Botti di Capodanno - a Milano un 23enne perde un avambraccio. 37 feriti a Napoli Una 36enne è in fin di vita a Benevento : E’ stata festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all’uso dei Botti. In provincia di Milano un giovane di 23 anni è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale milanese di Niguarda e ha ...

Botti - grave un ragazzo nel Milanese. 37 feriti a Napoli : Niente morti, ma decine di feriti. Nonostante i divieti e gli appelli alla responsabilità, anche stavolta nella notte di Capodanno si contano le vittime dei Botti. La situazione più grave è a Cesate (Milano), dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente poco dopo la mezzanotte. Un grosso petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani dilaniandogli la destra e compromettendo seriamente anche la sinistra. Ferite anche al viso e alla testa. ...

37 feriti a Napoli per i botti di Capodanno - ma nessuno da colpo d'arma da fuoco : Sono in totale 37 i feriti tra Napoli e la sua provincia durante la notte di San Silvestro, e tutti hanno riportato lesioni da scoppio di petardi o altri artifizi esplodenti. Per il primo anno dunque, nel capoluogo partenopeo non si registra il ricovero in pronto soccorso di persone ferite da colpi di arma da fuoco esplosi per 'festeggiarè l'anno nuovo. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di ...