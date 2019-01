Lotta alla plastica | ma poco o nulla su emissioni ed energia green | 2018 in chiaroscuro

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella Lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Lotta alla plastica - dal primo gennaio vietata in Italia la vendita dei cotton fioc : Ma potranno essere utilizzati quelli biodegradabili. Dal 2020 scatta invece il divieto di microplastiche contenute nei prodotti esfolianti. E l’anno dopo saranno banditi tutti i prodotti di plastica usa e getta, dai piatti e bicchieri di plastica alle cannucce

Lotta alla plastica : dal primo gennaio vietati i cotton fioc non "eco" : Il divieto scatterà nel 2021 nel resto d'Europa, ma l'Italia già a inizio 2019 dovrà dire addio ai bastoncini di cotone non biodegradabili che rappresentano il 9% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium Lotta ma non riesce a battere Scandicci - Leonesse battute 0-3 : Brescia non sovverte il pronostico e cede alla Savino del Bene che fa valere la superiorità fisica e tecnica. Le Leonesse soffrono a muro e dopo un buon inizio cedono il passo alle toscane Si conclude con una sconfitta il girone d’andata della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nel tredicesimo turno della Samsung Volley Cup la squadra di coach Enrico Mazzola soccombe alla Savino del Bene Scandicci in soli tre set. Le bresciane, ...

Il 2018 di Greenpeace : dalla Lotta ai cambiamenti cliamtici alla tutela di ecosistema fragili e minacciati [GALLERY] : 1/13 Noel Guevara ...

