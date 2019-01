Le serie TV e i film più interessanti di gennaio 2019

Svelato il trailer di Black Mirror Bandersnatch - dal 28 dicembre su Netflix : così la serie diventa un film interattivo : L'acclamata miniserie inglese creata da Charlie Brooker cambia decisamente pelle a cavallo della sua quinta stagione: il trailer di Black Mirror Bandersnatch Svelato da Netflix alla vigilia del debutto sulla piattaforma previsto il 28 dicembre mostra per la prima volta l'atteso film interattivo che probabilmente coinvolgerà gli utenti non solo come semplici spettatori passivi. La miniserie dal numero limitato di episodi, tutti autonomi l'uno ...

serie tv - le più belle del 2018 secondo l'autorevole American Film Institute : Per il mondo dell'intrattenimento, questi sono gli anni delle Serie televisive . Registi di primo livello e star di Hollywood fanno a gara per accaparrarsi la sceneggiatura più bella o il ruolo più ...

Vodafone regala ad alcuni clienti un anno di film e serie TV su Infinity : In questo periodo pre natalizio sembra che gli operatori italiani abbiano ingaggiato una sfida a chi riesce a soddisfare meglio i propri clienti L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti un anno di film e serie TV su Infinity proviene da TuttoAndroid.

Kingdom Hearts 3 : la community cerca di evitare spoiler dopo la serie di immagini e filmati finiti sul web : Kingdom Hearts 3 è atteso per la fine di gennaio, eppure a giudicare da quanto possiamo vedere in rete sembrerebbe proprio che alcune persone abbiano avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco con un anticipo molto consistente rispetto alla data di lancio ufficiale.Come riporta Eurogamer la community del gioco sta facendo del suo meglio per evitare ogni genere di spoiler dopo i presunti furti di alcune copie del gioco per Xbox.Il gioco ...

Netflix 2019 : serie tv e film in catalogo da gennaio (VIDEO) : Netflix 2019: quali novità nel catalogo di gennaio? Tante serie Tv originali in arrivo, per titoli tanto attesi dai fan di tutto il mondo. Da ASOUE 3 fino a It Follow, passando per Ray Donovan 6 e molto altro ancora. Scopri le news su Netflix di gennaio 2019, per iniziare il nuovo anno in compagnia degli show preferiti.Netflix 2019: le serie tvSi inizia alla grande fin dai primi giorni: dall’11 gennaio verrà rilasciato Sex Education, una ...

Natale 2018 con Netflix : i film e le serie TV in catalogo! : Bill Murray raduna un cast di grandi star per una serata di musica e goliardia, in questa irriverente rivisitazione dei classici spettacoli di varietà natalizi. Mariah Carey's Merriest Christmas, ...

Film e serie tv da vedere a Natale 2018 in streaming su Netflix - : Sono invece già disponibili sulla piattaforma «Mariah Carey's Merriest Christmas» e «A very Murray Christmas» , irriverente rivisitazione dei classici spettacoli di varietà natalizi guidata da Bill ...

Il ritorno della pirateria per film - calcio - serie tv : a sorpresa tornano a crescere i torrent : Lo studio di Sandvine certifica l'inversione di tendenza dopo anni di declino. Gli esperti spiegano: "Le piattaforme video legali hanno esagerato con le esclusive e gli utenti per non spendere troppo ricorrono alla pirateria"

Comando Vocale e IA : 6 film e serie TV che hanno anticipato il futuro : L'Intelligenza Artificiale sta cambiando e cambierà la nostra quotidianità, anzitutto agendo sul modo di guardare la TV e di usufruire dei media, coinvolgendo la produzione, la gestione e la fruizione dei contenuti. La qualità dei sistemi di voice control e voice recognition, per esempio, è migliorata notevolmente nell'arco di pochi anni, rivoluzionando le nostre vite e permettendoci di controllare i dispositivi ...

Da John Carter a Vinyl i film e le serie snobbate dal pubblico : Non ci sono più i flop di una volta, signora mia. Non c'è da sorridere. Pensateci. Da un lato è vero che i fallimenti altrui ci fanno proprio godere come alibi alle nostre fragilità e alla nostra poca ...

Star Wars - il ritorno di Obi-Wan Kenobi nelle sale da dicembre e la serie TV di Lucasfilm : Da quando la Disney ha comprato la Lucasfilm (e dunque il mondo di Star Wars) i fans della saga si sono abituati ad un vero e proprio bombardamento di novità ogni anno. A partire dalla nuova trilogia, che si chiuderà a dicembre 2019 con l'episodio IX (la prima uscita è fissata al 19 dicembre in Brasile), passando per la serie TV, sino ad arrivare ai film singoli incentrati sui più famosi personaggi della saga. Insomma ce n'è davvero per tutti i ...

Amazon Prime - i film e le serie tv di dicembre : Tre gli appuntamenti principali nel mese delle Feste: il grande ritorno di The Marvelous Mrs. Maisel con una seconda stagione dopo la cascata di Emmy Awards (8); il documentario che racconta i Coldplay dai loro inizi; una gran bella storia di sport e vita (il biopic sul supercampione del Liverpool “Steven Gerrard, Make Us Dream”). Ma ecco il calendario, genere per genere e giorno per giorno Amazon Prime Video, i ...

Amazon Prime Video : le serie Tv ed i film di dicembre 2018 : Amazon Prime Video prevede diverse novità per il suo dicembre 2018. Ci attendono nuove serie Tv e film, documentari e molto altro ancora. Non mancheranno anche le proposte di show non prodotti dal colosso delle vendite online, fra cui Downton Abbey. Amazon Prime Video arricchisce il suo catalogo a partire dal primo del mese. Amazon Prime Video, le novità di dicembre 2018 In primo piano il documentario sui Coldplay, A Head Full of Dreams. Un ...

YouTube offrirà le sue serie TV e film esclusivi gratuitamente : YouTube intende rivoluzionare quello che è l'attuale sistema e nei prossimi anni anche le sue prestigiose serie saranno disponibili gratuitamente L'articolo YouTube offrirà le sue serie TV e film esclusivi gratuitamente proviene da TuttoAndroid.