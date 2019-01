La PVT Modica si prepara alla gara interna contro Aprilia

Pallavolo – Pvg Bari a caccia di punti salvezza dopo il derby perso a Cerignola : domenica la sfida contro PVT Crai Radenza Modica : Pharma Volley Giuliani Bari a caccia di importanti punti salvezza: la formazione pugliese affronterà domenica la Pvt Crai Radenza Modica È aperta la caccia ai punti-salvezza in casa Pharma Volley Giuliani Bari, dopo il brutto scivolone a Cerignola. L’ottava giornata nel girone D domenica 2 dicembre ale 17.30 al Palamartino di Bari (in via Napoli 266) mette le ragazze di coach Sarcinella di fronte alle siciliane del Pvt Crai Radenza ...