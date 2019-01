Il Napoli che verrà tra Barella e Kouamè RUMORS

Napoli - 37 feriti dai petardi di Capodanno : presa di mira anche un'ambulanza in servizio : Si contano in tutto 37 feriti, tra Napoli e provincia, durante la notte di Capodanno, a causa dei famosi botti che ogni anno registrano numerose vittime. Tra le persone coinvolte a Napoli troviamo ...

Il Club Napoli Bergamo : “Presto anche da noi il calendario del Napoli” : La lettera pubblicata sul Napolista Buongiorno sono Francesco Gioia Presidente del Club Napoli Sportivo Culturale “Bergamo azzurra”. In relazione alla lettera di protesta della tifosa napoletana che vive qui a Bergamo da voi riportata in un articolo sulla vostra testata on line il 15/12/2018, dove si lamenta che a Bergamo non trova in edicola i nuovi calendari del Napoli, desidero informarvi che il nostro Club a breve riceverà ...

Napoli - consigliere regionale Verdi minacciato di morte dal parcheggiatore del Cardarelli : 'Il 2018 si conclude con minacce e auguri di morte da parte di un parcheggiatore abusivo attivo nel piazzale all'esterno dell'ospedale Cardarelli a Napoli'. Il consigliere regionale dei Verdi, ...

Inter-Napoli - arrestato il capo ultrà Marco «il Rosso» Chi è «È lui che decide cosa fare» : L’accusa per l’imprenditore 34enne è di rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da Luca Da Ros. Le motivazioni: «potere di influenza» sui tifosi a lui «subordinati» e «decisa ed esplicita reticenza rispetto alla ricostruzione dei fatti»

Le dieci cose del Napoli di Ancelotti che voglio ricordare : 10 cose La prima cosa che voglio ricordare di quest’anno è la finta in scivolata di Koulibaly fatta contro la Spal. Il difensore non è molto spesso collegato allo spettacolo; eppure quella finta in scivolata vale una rovesciata, vale un tiro che si insacca all’incrocio dei pali, vale un gol. Forse vale di più di tutto questo, perché è un gesto più complicato, più raro, più difficile da perdonare se lo sbagli. La finta in scivolata di Koulibaly è ...

Maradona : «Ricordo anche io il razzismo contro Napoli» : «Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito i cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano 'Benvenuti in Italia'. Mi sento ancora...

Calciomercato Napoli - su Allan piomba anche Guardiola : Calciomercato Napoli, C’E’ LA FILA PER Allan – Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Allan piomba ...

Previsioni meteo - dal 31 dicembre arriva il gelo : attesa neve anche a Napoli : Siamo oramai giunti alla fine di questo 2018 e con l'arrivo del nuovo anno in molti si chiedono quello che sarà il meteo nei primi giorni del 2019. Emergono giornalmente notizie sulle Previsioni meteorologiche, le quali rivelano che a partire da lunedì 31 dicembre, pare proprio che bisognerà attendersi l'arrivo del gelo e delle prime nevicate anche nella città di Napoli. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, è in arrivo il ...

Napoli - cacciato di casa perché omosessuale : chiede aiuto ad un'associazione : Un episodio tanto grave quanto pericoloso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, riguardante il fenomeno, percepito molto spesso come problematico dai più, dell'omosessualità. Infatti, secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare il sito InterNapoli[.]it, Valentino, un giovane ragazzo di venticinque anni, è stato cacciato dalla propria casa proprio alla vigilia di Natale, in quanto secondo i suoi familiari ...

Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità : La lezione del 4-4-2 Napoli-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di Ancelotti. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del Napoli, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco ...

E' morta la donna che era stata sommersa dalle formiche in ospedale a Napoli : morta la 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di ...

È morta la donna trovata sommersa di formiche in ospedale a Napoli : Thilakawathi Dissianayake non ce l'ha fatta: era stata trovata e fotografata ricoperta di formiche, poco più di un mese fa...