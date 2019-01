Froome al Tour | Bernal capitano al Giro

Froome e Thomas - niente Giro : 'Puntiamo sul Tour' : ROMA - Chris Froome e Geraint Thomas non correranno il Giro d'Italia 2019 , e punteranno entrambi a vincere il prossimo Tour de France . L'annuncio è del Team Sky , che fa sapere che per la 'corsa ...

Ciclismo - Froome rinuncia al Giro : "Dispiace - ma punto al quinto Tour" : Il Giro d'Italia 2019 non vedrà al via il suo detentore. Chris Froome , infatti, non parteciperà alla corsa rosa, ma concentrerà tutti i suoi sforzi sul prossimo Tour de France. "È stata una decisione ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Tour de France 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Nibali e Aru sfideranno Froome - Thomas ed i francesi : L’anno volge al termine, una nuova stagione per il ciclismo internazionale si appresta ad iniziare. Arrivano giorno dopo giorno le prime conferme sulle partecipazioni alle corse per quanto riguarda i migliori ciclisti al mondo nel 2019: tempo di programmazione questo che anticipa le festività. Se per il Giro d’Italia sono già tantissimi i nomi certi al via, più difficile è stilare una startlist provvisoria per il Tour de France ...

Ciclismo – Froome svela i programmi per il 2019 : “Tour o Giro? Ecco quale sarà il mio obiettivo” : Chris Froome svela i suoi programmi per la stagione 2019, l’ultima con la divisa del Team Sky Il mondo del Ciclismo ha avuto una forte scossa non l’annuncio dell’addio di Sky: il team di Dave Brailsford non conosce ancora il suo futuro, ma tutto lo staff è già all’opera per cercare un nuovo sponsor che permetta alla squadra di rimanere nel circuito professionistico. Il team Sky, intanto, si chiamerà così ancora per ...

Ciclismo - Chris Froome svela i piani per il 2019 : “Il mio obiettivo sarà il Tour de France” : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte e i big del circuito stanno gradualmente rivelando il loro programma di gare per il 2019. Dopo che Vincenzo Nibali ha annunciato ieri che correrà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, oggi ha svelato i propri piani un altro campionissimo, il britannico Chris Froome. Il capitano del Team Sky, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato che il prossimo anno punterà tutto sul Tour de ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Credo alla doppietta Giro d'Italia – Tour de France’ : Presentate le tappe del Giro d’Italia 2019 [VIDEO] è il momento ora di cominciare a scoprire le carte sui campioni che saranno al via. Presente alla serata milanese in cui è stato scoperto il percorso, il campione in carica Chris Froome ha parlato della vittoria dello scorso anno e del futuro. Il capitano del Team Sky ha raccontato come il Giro vinto nello scorso maggio sia stato un successo del tutto speciale, una vittoria completamente diversa ...

Ciclismo - Geraint Thomas svela i favoritismi della Sky per Froome al Tour : 'Ero frustrato' : La convivenza tra Geraint Thomas e Chris Froome allo scorso Tour de France [VIDEO]non è stata così tranquilla come è sembrato dall’esterno. Il Team Sky si è trovato a dover gestire una situazione difficile, con il capitano designato rimasto in ritardo in classifica generale rispetto al suo scudiero Thomas. I due non sono arrivati ad una rottura plateale come quella gia' vissuta dalla squadra britannica al Tour 2012, quello poi vinto da Wiggins ...

Ciclismo : Dumoulin boccia il Tour de France - anche Froome critico : La presentazione del percorso del Tour de France 2019 [VIDEO], che si è tenuta ieri a Parigi, ha lasciato un po’ di malcontento in diversi dei protagonisti del grande Ciclismo. Curiosamente sono stati proprio i due campioni indicati da tutti come i grandi favoriti della prossima edizione, Tom Dumoulin e Chris Froome, a mostrarsi tra l’arrabbiato e il perplesso di fronte al percorso preparato da ASO. Il campione olandese l’ha bocciato nettamente, ...

Tour de France 2019 - i possibili partecipanti. Sicuri Froome - Dumoulin e Quintana. Incognita su Nibali e Aru : Ieri è stato presentato il percorso del Tour de France 2019 e ora i ciclisti possono iniziare a definire la programmazione per la prossima stagione anche se qualcuno aspetta di avere l’ufficialità riguardo al tracciato del Giro d’Italia che verrà svelato mercoledì 31 ottobre. La Grande Boucle si prospetta estremamente interessante con 5 arrivi in salita (spiccano quelli sul Tourmalet e alla Planche Des Bes Filles), il suggestivo ...

Sarà un Tour nel nome del Cannibale Piace a Froome. Ma è adatto a Nibali : Per la cronaca, in totale il Tour prevede 30 GPM, più che in passato, ma meno ascese di Hors Categorie. Dopo le prevedibili volate di Albi e Tolosa, si arriva ai Pirenei con due tappe impegnative in ...

Tour de France 2019 : sarà sfida tra Chris Froome e Tom Dumoulin? : È praticamente appena terminata la stagione 2018, con le ultime corse del circuito World Tour che si sono concluse, ma nel mondo del ciclismo si inizia a guardare già avanti. Oggi infatti è stato presentato al Salone dei Congressi in quel di Parigi il Tour de France 2019, l’edizione numero 106 della Grande Boucle che scatterà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella ...

