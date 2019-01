Brindisi | sfide a ping pong e penitenze | il Capodanno di Keita con Fedez alle Maldive

sportfair

: RT @Gazzetta_it: #Taekwondo #Fita al concerto dei giganti: brindisi al World GP Roma 2019. #Cito: 'Linfa per nuove sfide' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Taekwondo #Fita al concerto dei giganti: brindisi al World GP Roma 2019. #Cito: 'Linfa per nuove sfide' - Gazzetta_it : #Taekwondo #Fita al concerto dei giganti: brindisi al World GP Roma 2019. #Cito: 'Linfa per nuove sfide'… - ViniferaForum : ?? 31 dicembre = Momento di bilanci e brindisi! ?? Salutiamo questo ricco 2018, l'anno dell' #edizione0 di Vinifera,… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)festeggia l’arrivo del 2019con la bella Simona Guatieri: il calciatore nerazzurro incontrae Chiara Ferragni e li sfida aFesteggiamenti esplosivi e divertenti pere la sua dolce metà Simona Guatieri. L’attaccante dell’Inter è volatocon la sua bella fidanzata per festeggiare l’arrivo del 2019: un party di balli, ma anche diha infatti incontratoe Chiara Ferragni, con i quali ha passato la notte di San Silvestro trae pegni da pagare.Dopo aver ‘drinkato’ per l’arrivo del 2019,si sono sfidati in una partita a coppie di, in compagnia delle loro dolci metà. Ad avere la meglio, alla fine, sono stati il calciatore nerazzurro e la sua fidanzata, mentree Chiara Ferragni hanno dovuto pagare penitenza: ...