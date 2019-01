Arriva l’America neopagana

ilfoglio

(Di martedì 1 gennaio 2019) "Il cristianesimo istituzionale si è indebolito drasticamente dagli anni Sessanta". Cosa subentrerà adesso?, si chiede Ross Douthat sul New York Times. “C’è la storia di secolarizzazione, le società moderne inevitabilmente mettono via le idee religiose a mano a mano che avanzano in ricchezza e scien