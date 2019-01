Armi | droga e munizioni | dopo udienza di convalida | 28enne rimane in carcere

Bari - arsenale Armi e droga : un arresto : 6.12 I Carabinieri del comando provinciale di Bari, supportati da unità cinofile, hanno rinvenuto nel quartiere San Pio un vero e proprio arsenale di armi e consistenti quantitativi di stupefacenti.I militari hanno arrestato un 43enne Sequestrati un Kalashnikov, due fucili, tre pistole, cartucce di vario calibro, 2 giubbotti antiproiettile,un passamontagna, un puntatore laser e guanti di neoprene. Inoltre, i militari hanno sequestrato 600 ...

Blitz a Miano : trovati Armi e droga nel regno dei Lo Russo : Un 19enne di Miano, Napoli, Angelo Pesacane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in seguito a ritrovamento nella sua abitazione di armi e droga. Sono stati i carabinieri del Vomero, del ...

Sardegna : 12 arresti per droga - Armi e attentati : droga, armi, incendi, attentati, minacce: insomma, una vera e propria banda criminale - "in stile mafioso" hanno assicurato gli inquirenti ieri durante la conferenza stampa - smantellata a Sassari la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia e dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno arrestato ben dodici persone. In carcere sono finiti Gianfranco Fattaccio, 33 anni, di Sassari, considerato a capo della banda, i ...

Roma : detenzione di Armi e droga in stabile a La Rustica - un indagato : Roma – E’ scattata alle prime ore dell’alba, a Roma, l’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, in collaborazione con le unita’ cinofile della Questura di Roma. Il blitz in un palazzo del quartiere La Rustica, dove in un cantina in uso ad un 38enne Romano i poliziotti hanno trovato marijuana gia’ suddivisa in dosi con materiale idoneo al ...

Bolzano - droga e Armi nascoste in un tir tra gli alberi di Natale - : Due cittadini albanesi sono stati bloccati alla barriera di Vipiteno mentre cercavano di entrare in Italia. Si tratta del più ingente sequestro di armi da guerra in Alto Adige negli ultimi dieci anni

Armi e traffico di droga - sgominata banda di albanesi : 20 arresti : Roma, 30 nov., askanews, - Blitz antidroga di carabinieri e guardia di finanza tra le province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia: sgominata una banda di albanesi con 20 arresti, emessi dal gip ...

AVERSA " Maltratta la moglie - nasconde Armi e droga in casa : arrestato Laiso : Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un noto pregiudicato AVERSAno Laiso Domenico, classe 1985, resosi responsabile dei reati di Maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di ...

Operazione 'Short Message' : non solo droga. Anche Armi a disposizione ed un'estorsione : ciò che emerge nelle circa 300 pagine di ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di sgominare due associazioni criminali

Milano : polizia sequestra Armi e droga in un edificio a Lorenteggio : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Gli agenti del Commissariato Lorenteggio a Milano hanno sequestrato durante il controllo di un edificio in via Quarti 40, in pessime condizioni strutturali e privo di illuminazione, quattro pistole. Le armi erano nei solai dello stabile, sotto un mucchio di cartoni amma

Passamontagna - droga e Armi in un rudere ad Ercolano : Ercolano. Un Passamontagna, 140 di hashish, 3 cartucce calibro 7.65 e un coltello da cucina sono stati rinvenuti in un rudere in zona "Durantini" dai carabinieri della tenenza di Ercolano: sono stati ...

Napoli - sequestrate Armi e droga al parco verde di Caivano : Anche un kalashnikov nascosto nel sottoscala di una palazzina e avvolto in t-shirt e plastica per proteggerlo dalla polvere trovato dai carabinieri di Casoria durante le perquisizioni nel 'parco verde'...

