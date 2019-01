2019 Cosa offriamo noi adulti ai giovani senza passato ?

Bitcoin - blockchain e criptovalute : cosa accadrà nel 2019? : (Foto: Getty Images) Dopo il crollo di dicembre, il Bitcoin si riprenderà? Che ne sarà della blockchain? E quali altre novità arriveranno dal mondo delle criptovalute? Ecco 5 ipotesi (di scuola) su ciò che potrebbe avvenire nei criptomercati nel 2019. L’anno della verità per il Bitcoin Da un lato la galassia di siti devoti alla criptoeconomia, che prevedono per il Bitcoin quotazioni in grado di far impallidire i 19mila dollari toccati a dicembre ...

Profumi - make-up e capelli : cosa ci aspetta nel 2019 : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Vanity Fair Un cambiamento di mentalità più che di formule: i metodi di produzione diventano eco-friendly, quasi tutti i prodotti sono vegani e hanno oltre la metà di ingredienti naturali o comunque rispettano la biologia di ciascun essere vivente, magari con formule tarate sui valori medici. Nel design e nelle proposte colore, invece, vincono fantasia, contaminazioni e un’attenzione ai look ...

Benvenuto Gennaio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del primo mese dell’anno : Archiviato Dicembre e il 2018, è iniziato Gennaio e di conseguenza il 2019: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno ...

L'Oroscopo 2019 - cosa ci riserveranno gli astri secondo Paolo Fox : Come ogni fine anno il noto astrologo Paolo Fox ha illustrato il suo tradizionale oroscopo, svelando, nella trasmissione 'I Fatti vostri' di Rai Due, cosa ci riserveranno gli astri per il 2019. Un ...

Cenone di Capodanno 2019 : ricette - idee e menù/ Cosa mangiare : dall'astice alle altre proposte di mare : Cenone di Capodanno 2019: ricette, idee e menù. Cosa mangiare: dall'astice alle altre proposte di mare. Le ultime notizie

Cosa vorrei dal 2019. Un programma politico per il nuovo anno : Una lista di dieci desideri per il nuovo anno. 1) Che vada in crisi al più presto il governo Salvimaio. Una buona occasione potrebbe essere offerta dal voto sull’autonomia delle Regioni. Speriamo accada al più presto, possibilmente ancora prima delle elezioni europee. Diamo modo ai Cinquestelle di sviluppare gli elementi migliori della loro identità abbandonando il soffocante e mortifero abbraccio con Salvini. 2) Che Matteo Orfini la ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 : segno per segno - cosa dicono le stelle : Tutto quello che c'è da sapere sulle previsioni astrali di Paolo Fox annunciate durante la trasmissione in onda su Rai Due

La volta di Huawei P Smart 2019 : cosa propone il nuovo entry-level : Un piccolo gioiello il nuovo Huawei P Smart 2019, dotato di un piccolo notch a goccia e di angoli morbidi e sinuosi, come avviene ormai da tempo per la serie P. Le specifiche tecniche del device pure potrebbero trovare diversi consensi: schermo FullView LCD da 6.21 pollici e risoluzione FullHD (2340 x 1080 pixel), processore Kirin 710, 3GB di RAM, 64GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512GB), doppia fotocamera posteriore da 13 + ...

Oroscopo 2019 - Giuseppe Conte preso a badilate dal Corriere : 'A cosa devi stare attento' : Seduto davanti a una veggente, si sente dire: 'Stia attento professore avvocato! La politica è velenosa come lo Scorpione !'. Conte avvisato, mezzo salvato?

Cosa prevede la manovra 2019 : la scheda : Rimborsi per i risparmiatori truffati I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Oroscopo 2019 secondo gli astrologi più seguiti : cosa prevedono Paolo Fox e Branko? : Come sarà il 2019? Con puntualità svizzera milioni di persone si affidano alla lettura delle stelle per prevedere il proprio futuro amoroso, lavorativo, economico o legato alla propria salute. Spopolano dunque le previsioni dell’Oroscopo dei più importanti astrologi, ecco una guida segno per segno per scoprire come saranno i prossimi 365 anni secondo Paolo Fox e Branko. SEGNI DI FUOCO: 1) ARIETE (nati dal 21 marzo al 19 aprile) “Per ...

Che cosa vi augurate per il 2019? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Che cosa può turbare l'economia mondiale nel 2019 : Il governo cinese ha fornito un certo grado di stimolo fiscale, anche se più con l'obiettivo di sostenere l'economia che di darle un impulso significativo. Se la questione commerciale dovesse ...