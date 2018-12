Sta per iniziare il festival del ghiaccio di Harbin in Cina

Calcio a 5 : per la seSta volta il Pallone d’oro va a Ricardinho : Un riconoscimento che non poteva non arrivare. Il sito specializzato di Calcio a 5, Futsalplanet, ha annunciato il Pallone d’Oro della disciplina: per il quinto anno di fila, il sesto in una carriera davvero strepitosa, il titolo di miglior giocatore al mondo della stagione va al portoghese Ricardo Filipe da Silva Braga, in arte Ricardinho. Il campione d’Europa ha dato davvero spettacolo nella stagione, trascinando i lusitani al ...

I morti per la tempeSta “Usman” che ha colpito le Filippine dopo Natale sono almeno 68 : Funzionari del governo delle Filippine hanno detto lunedì che i morti per la tempesta che ha colpito alcune zone del paese nei giorni dopo Natale sono almeno 68, anche se il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore: 57 persone sono

Stasera Capodanno "magico" a Torino : dalle 20 varchi per gli accessi - vietati spray e bombolette : ... saranno assicurate tutte le informazioni utili a lasciare, con facilità e ordinatamente i luoghi in cui si è assistito agli spettacoli. Saranno inoltre collocati elementi luminosi , totem gonfiabili ...

Capodanno 2019 Bologna - feSta in piazza per 10mila. La guida : piazza Maggiore dove, dopo i recenti fatti di cronaca, viene riproposta la formula del numero contingentato degli accessi , 10mila presenti, con coupon da restituire ai varchi, e introdotto il divieto di portare spray urticanti. L'accesso a ...

L'INTERVISta/ Colli Lanzi - Gi Group - : il Decreto dignità fa perdere tutti - ma daremo sicurezza ai lavoratori : Nel 2018 Gi Group ha celebrato i primi 20 anni di attività rafforzando il ruolo di "provider" globale con una gamma sempre più diversificata di soluzioni Hr

Calciomercato Juvenuts - Il futuro di Benatia e due colpi a zero per l'eState : ecco la situazione : La Juventus si muove con largo anticipo in vista del mercato estivo: si studiano le soluzioni per arrivare a Ramsey e Todibo a parametro zero La Juventus è una squadra maestra nel preparare con largo ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquiStare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Oroscopo di Capodanno : un avvio 'riflessivo' per il Cancro - noStalgie per il Capricorno : Il 2018 è stato un anno davvero controverso per alcuni segni. Questo periodo, però, sta volgendo al termine e tra meno di 24 ore entreremo nel nuovo anno. Il primo giorno di ogni nuovo anno è sempre particolare e carico di aspettative e buoni propositi. Scopriamo, dunque, quali sono le previsioni degli astri per il Capodanno. Da Ariete a Vergine Ariete: nel giorno in cui inizia l'anno, mettete in equilibrio le esperienze, in particolare la ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquiStare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquiStare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquiStare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

Calciomercato Juvenuts – Il futuro di Benatia e due colpi a zero per l’eState : ecco la situazione : La Juventus si muove con largo anticipo in vista del mercato estivo: si studiano le soluzioni per arrivare a Ramsey e Todibo a parametro zero La Juventus è una squadra maestra nel preparare con largo anticipo i suoi colpi di mercato, specie quelli a parametro zero. Ed per questo motivo, complice una rosa attuale altamente competitiva, che i bianconeri possono già pensare ad eventuali colpi in vista della prossima estate. Ovviamente con la ...

ReStano in carcere i 3 ultrà interisti. Per il Gip 'azione militare'. Rischi rappresaglia : Confermato il carcere per i tre ultrà interisti arrestati per rissa aggravata dopo gli scontri che hanno preceduto Inter Napoli. Il gip nell'ordinanza la definisce 'un azione militare preordinata e ...