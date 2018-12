Spray urticante alla festa di compleanno | fuga in preda al panico per 200 giovani 

Sassari. Spray urticante alla festa dei 18enni : panico totale. Ragazza soccorsa in ambulanza : Una festa privata tra giovanissimi è stata rovinata dalla sostanza urticante. Aria irrespirabile, centinaia di persone in fuga: si è rischiato il peggio, ma fortunatamente non ci sono feriti. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.Continua a leggere

Divieto di accesso nell'area del 'Capodanno di Ferrara' con contenitori di vetro - metallo - altro materiale rigido e Spray urticante : 159064 del 21.12.18; RITENUTO, necessario, alla luce di recenti fatti di cronaca, vietare specificatamente l'accesso all'area della manifestazione anche con bombolette contenenti spray urticante; O R ...

Spruzza Spray urticante al McDonald's : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spruzza spray urticante al ...

Corinaldo. Libero il ragazzo sospettato di avere usato lo Spray urticante : Svolta nel caso della strage al concerto di Sfera Ebbasta. E’ stato rimesso in libertà il diciassettenne sospettato di avere

Panico a scuola - spruzzato Spray urticante : evacuata una classe : Momenti di paura in un liceo di Palermo: insegnanti e studenti si sono subito precipitati fuori dalla struttura. La polizia...

Torna in libertà il 17enne che avrebbe spruzzato lo Spray urticante nella discoteca di Corinaldo : È stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non ...

Liceali spruzzano Spray urticante in classe a Palermo - fuggi fuggi generale durante lezione : L'episodio fortunatamente è stato tenuto sotto controllo grazie all'intervento dei professori e del personale non docente ma i protagonisti del gesto, due studenti di prima liceo, sono stati identificati dalla polizia accorsa sul posto dopo una chiamata da parte della preside. "Quanto accaduto è grave" ha spiegato la dirigente.Continua a leggere

Lo Spray urticante al peperoncino è un mezzo di autodifesa - non uno strumento letale : (Questo post è a cura del Prof. Giovanni Puglisi, Primario Emerito dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma)L'impiego dello spray urticante al peperoncino come mezzo di autodifesa è disciplinato dal decreto 12 Maggio 2011, n.103 del Ministero dell'Interno che stabilisce che gli strumenti di autodifesa in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum (un principio estratto dalle piante del ...

Spray urticante : cos'è e come è regolamentato : Dagli ultimi tragici fatti di cronaca, ecco un punto su cos'è lo Spray urticante e i limiti legali imposti sull'uso di questo strumento di autodifesa

Corinaldo - otto indagati. «Sono state usate più bombolette di Spray urticante» : Le morte di cinque ragazzini e di una mamma di 39 anni schiacciati sotto la rampa dell'uscita di sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è «la conseguenza di una o...

Corinaldo - otto indagati. «Usate più bombolette di Spray urticante» : Le morte di cinque ragazzini e di una mamma di 39 anni schiacciati sotto la rampa dell'uscita di sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è «la conseguenza di una o...

Pavia - Spray urticante in una scuola superiore : soccorsi 48 studenti : Almeno 48 studenti di una scuola superiore di Pavia sono stati soccorsi dopo l'utilizzo di spray al peperoncino all'interno dell'istituto tecnico "Cardano". Lo ha reso noto l'Areu , l'Azienda ...

Strage in discoteca - i pm : «Trovata la bomboletta di Spray urticante - otto gli indagati» : Trovata la bomboloetta spray, possibile concausa della tragedia. «C'è un soggetto minorenne indagato, ma è solo un atto dovuto perché è tutto da vedere. La...

Spray urticante in scuola del cremonese : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Sintomi da intossicazione causati da Spray al peperoncino sono stati segnalati al 118 in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Cinque ragazzi, spiega l'Azienda di ...