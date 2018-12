Primo Brown | a tre anni dalla morte Roma gli intitoli una via Un giusto riconoscimento

Primo Brown - parla il padre : 'Solo 89.000 views - utenti del web non capite un ca**o' : Lo scorso 26 ottobre è uscito 'Lo spirito che suona' il nuovo album dei Cor Veleno del compianto Primo Brown , che include numerose strofe inedite del rapper scomparso nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2015 il Primo gennaio 2016, che sono state riutilizzate da Squarta e Grandi Numeri – gli altri due membri dello storico gruppo hip hop romano – per creare dei nuovi brani. Al disco hanno preso parte numerosissimi esponenti di spicco del ...

Testo e video di Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci nel ricordo di Primo Brown : Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci ha debuttato in radio e su Youtube col video ufficiale venerdì 2 novembre. Si tratta del nuovo singolo del gruppo composto da Squarta e i rapper Primo (venuto a mancare quasi tre anni fa) e Grandi Numeri, considerato una delle realtà più interessanti e di qualità della scena rap nostrana degli ultimi vent'anni per l'intensità dei testi e la scelta di temi certamente molto ...