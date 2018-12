Morto sul colpo | spunta fake news su Salvini

"Matteo Salvini Morto sul colpo". Ma il ministro smonta la bufala : La "notizia" è una enorme fake news. "Ultima ora: morto sul colpo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica". L'articolo, o meglio la bufala, porta la data del 28 dicembre 2018 e campeggia sotto la testata de La Stampa. Ma è una bugia. Salvini non è morto ed è lui stesso a tranquillizzare i suoi follower su Facebook. "Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti - scrive si social il titolare del ...

'Matteo Salvini Morto sul colpo'/ Ministro : 'Mi allungano la vita' - solidarietà Forza Italia per la fake news : Matteo Salvini morto? Ministro dell'Interno vittima di una fake news, arriva la smentita su Twitter: 'Mi allungano la vita'.

'Salvini Morto sul colpo in un incidente'. Il ministro ride sulla fake news : mi allungano la vita : 'Ultim'ora. morto sul colpo il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica'. E' il titolo della notizia falsa che circola sul web in queste ore. 'Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso', è il ...

'Il ministro dell Interno Morto sul colpo' - Salvini commenta la fake news 'Mi allungano la vita'. Fi 'Episodio gravissimo' : Condividi Un episodio stigmatizzato dal mondo della politica. 'Si tratta di un episodio gravissimo - commenta Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo deputati di Forza Italia - Salvini ha figli ...

'Morto sul colpo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini' : trema il web [FOTO] - : Lutto nel mondo della politica? No, fake news. In poche ore la notizia della morte del Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini ha fatto il giro del web, raggiungendo anche il diretto interessato. Per fortuna, ...

Vercelli - rubato presepe sulla tomba di 'Chicco' Morto a 7 anni : lo denuncia la mamma : "Hanno rubato il presepe sulla tomba di Chicco": l'amaro sfogo sui social di una mamma, Katia Munerati, fa luce su un episodio ignobile accaduto nel cimitero di Stroppiana, nel vercellese. Qualcuno in questi giorni di festività nalalizie ha rubato il presepe che la donna aveva meso sulla lapide del figlio 'Chicco', Francesco Barbonaglia, morto nel 2007 a sette anni dopo uno spaventoso incidente stradale. presepe rubato sulla tomba, il racconto ...

Vercelli - rubano il presepe sulla tomba di un bambino Morto a 7 anni : Lo aveva allestito la mamma, sconvolta. Il figlio aveva perso la vita in un incidente stradale di ritorno da una gita scolastica

Tifoso Morto : arsenale per assalto già sul posto : Bastoni, mazze, spranghe, tutto l'arsenale utilizzato dagli ultras dell'Inter, ma anche di Varese e Nizza per l'assalto alla carovana dei van dei tifosi napoletani dello scorso 26 dicembre si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Stadi : come è Morto l’ultrà a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve : La cronaca L’agguato, poi l’investimento. Così è morto l’ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l’incidente di Davide Milosa Il filo di Marianna di Marco Travaglio Un tempo, per capire che aria tirava, bastava pedinare Clemente Mastella: se mollava un governo, era chiaro che la crisi era questione di ...

Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova : operaio Morto dopo 7 mesi di agonia : Il 13 maggio scorso una siviera carica di acciaio incandescente si rovesciò a terra investendo cinque dipendenti alle Acciaierie Venete di Padova. Uno era deceduto tre settimane dopo il grave Incidente sul lavoro; Marian Bratu, cittadino romeno di quarantatre anni, è morto sette mesi dopo il disastro.Continua a leggere

Bimbo di un anno Morto nella notte : mistero sulle cause : Un Bimbo dell'età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe...

Trentenne Morto in Valmalenco - nessun segno di violenza sul corpo : sempre più concreta l'ipotesi di un incidente : Mattia Mingarelli , il 30enne comasco il cui cadavere è stato trovato la vigilia di Natale in un bosco di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, potrebbe essere rimasto vittima di un incidente ...

Castelvetere sul Calore. In corso Umberto trovato Morto un trentenne : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in corso Umberto a Castelvetere sul Calore (Avellino).