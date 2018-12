M5S,De Falco:espulso?E'incostituzionale

: Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s: 'Deriva illiberale, non c'è spazio per la democrazia' - HuffPostItalia : Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s: 'Deriva illiberale, non c'è spazio per la democrazia' - VauroSenesi : #ULTIMORA #M5S, espulsioni di fine anno: cacciato il senatore #DeFalco «Violata la democrazia»Via anche altri 3 par… - Agenzia_Ansa : #M5S espelle senatori #DeFalco e #DeBonis -

"Spero che il Movimento in autotutela corregga questo grave errore perché è un provvedimento sbagliato nel merito,e sanziona l'espressione di opinione e di voto in contrasto con le tutele prestate ai parlamentari dall'articolo 68". Così il senatore Gregorio De, sulla sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. "L'espulsione è un segno di enorme debolezza e di scarsa cultura democratica", afferma ancora. E precisa di sentirsi comunque "in linea con le idee" del M5S:"Non io ad aver cambiato linea"(Di lunedì 31 dicembre 2018)