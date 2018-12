calcioweb.eu

: Le bombe di Capodanno, i botti di mercato: #Samp, #Genoa e #Torino tentano il colpo, il Bologna adesso chiude per i… - CalcioWeb : Le bombe di Capodanno, i botti di mercato: #Samp, #Genoa e #Torino tentano il colpo, il Bologna adesso chiude per i… - nonstop9981 : RT @allnews24eu: San Giuseppe Vesuviano, scoperta fabbrica di bombe di Capodanno: sequestro choc - AllNews24 - Il Comando Provinciale del… - Corrado_Volpe : Pistole e bombe, benvenuti in Libano! ... Ah già, è capodanno. #polizia, #sequestri, #catania -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ledi, il calciosi prepara ad entrare nel vivo e gli ultimi giorni ed ore del 2018 hanno regalato importanti trattative. Il primo botto è stato messo a segno dalla Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Luis Muriel, l’ormai ex Siviglia ha trovato l’accordo con i viola, niente da fare per il Milan che ha deciso di virare su Manolo Gabbiadini, proprio ex obiettivo della Fiorentina. Ilalla ricerca di un esterno, il nome in pole è sicuramente quello di Lazaar ma nelle ultime ore è circolato il clamoroso nome di Emerson Palmieri, quasi fatta per Sturaro, tentativo per Krunic dell’Empoli. Il Bologna ha chiuso il doppioSansone-Soriano ed adesso ha bisogno di un difensore, i nomi in pole sono quelli di Ogbonna e Zukanovic. Il Cagliari su Birsa ma trattativa difficile, l’Udinese su Rohden. Ladoria ci prova per Traoré, il ...