La mia posizione GPS fornisce la migliore posizione disponibile in tempo reale

La posizione ribassista su Prysmian : AQR Capital Management, dalla data del 23 novembre, ha mantenuto lo short selling su Prysmian allo 0,49%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Nel ...

Pensioni 2019 : benefici per esposizione all’amianto prorogati. Novità Inps : Novità in vista per i lavoratori che hanno subito nel corso della loro vita professionale, il fardello dell’esposizione all’amianto: l’Inps ha comunicato che i benefici previdenziali concessi a chi è stato esposto all’amianto mentre lavorava in aziende di bonifica o scoibentazione, saranno prorogato anche per il 2019 e 2020. Lo ha fatto con un messaggio indirizzato proprio a questi lavoratori (il n. 4253 del 15 novembre 2018), comunicando ...

Per Powell l'economia Usa si trova in una buona posizione : "Sono molto contento dello stato dell'economia in questo momento", ha comunque sottolineato. "Siamo in una buona posizione e credo che la nostra economia possa crescere e crescere più velocemente", ...

Tav - Appendino : “La mia posizione non cambia - resto contraria all’opera. Ma è giusto che se ne discuta” : “La mia posizione non cambia: resto No Tav, ma sono aperta al dialogo”. Con queste parole, la sindaca di Torino Chiara Appendino che oggi ha partecipato alla festa del corpo della Polizia Municipale di Torino, ha ribadito la sua contrarietà alla grande opera Torino-Lione L'articolo Tav, Appendino: “La mia posizione non cambia, resto contraria all’opera. Ma è giusto che se ne discuta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Palermo - M5s sostituisce il capogruppo in consiglio comunale. Forello : “Decisione dopo mia presa di posizione sui media” : Il gruppo M5s al consiglio comunale di Palermo ha sostituito il capogruppo, sostituendo Ugo Forello con Antonino Randazzo. Forello, nelle scorse settimane, era stato più volte critico rispetto alle posizioni dei pentastellati. Tre giorni fa ha votato un ordine del giorno di Sinistra comune con cui si impegna il sindaco Leoluca Orlando a chiedere al Ministro dell’Interno e al governo di sospendere in via transitoria gli effetti dell’applicazione ...