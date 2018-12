Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Empoli-Inter - vietata la vendita dei Biglietti ai residenti in Lombardia : Le decisioni in vista della gara: chiusura del settore ospiti, divieto di vendita ai residenti in Lombardia e annullamento dei biglietti già emessi. L'articolo Empoli-Inter, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Empoli-Inter - i toscani sospendono vendita Biglietti settore ospiti : EMPOLI INTER, CASTELLANI CHIUSO AGLI ospiti- A seguito degli scontri ieri sera a margine di Inter-Napoli, e dei provvedimenti presi dalla Procura contro la curva nerazzurra, l’Empoli ha comunicato di aver sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara di sabato 29 dicembre. I toscani ospiteranno al Castellani proprio la squadra […] L'articolo Empoli-Inter, i toscani sospendono vendita biglietti settore ospiti ...

Empoli-Inter - sospesa la vendita dei Biglietti per il settore ospiti : In seguito agli incidenti che si sono verificati dentro e fuori San Siro durante la gara contro il Napoli, l'Empoli sospende la vendita dei biglietti destinati ai tifosi dell'Inter L'articolo Empoli-Inter, sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Chievo Verona-Inter : come acquistare i tickets per il match del Bentegodi : Turno pre natalizio per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Sabato 22 dicembre alle ore 18 al Bentegodi di Verona va in scena la sfida tra Chievo e Inter, valida per la diciassettesima giornata. Impegno fondamentale soprattutto per i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti: Mauro Icardi e compagni non vogliono perdere il passo del Napoli, secondo in classifica, ad inseguimento della Juventus capolista. Servirà una buona ...

Inter-Napoli - che successo per il “boxing day” : già venduti 56.000 Biglietti : 56.000 biglietti per la gara del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli sono già stati venduti ed il numero è destinato a salire Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli. Per il big match della 18esima giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Meazza’, annuncia il club nerazzurro, sono già stati venduti 56.000 biglietti. Tutti i tifosi verranno coinvolti in una ...

Inter - Boxing Day a San Siro : venduti 56mila Biglietti per la sfida col Napoli : L'Inter si prepara al primo Boxing Day della Serie A a San Siro: per la sfida col Napoli del 26 dicembre venduti già 56.000 biglietti L'articolo Inter, Boxing Day a San Siro: venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boxing day - già 56mila Biglietti venduti per Inter-Napoli : MILANO - L' Inter si prepara al primo 'Boxing Day' della Serie A a San Siro. Il campionato scenderà in campo anche durante le feste natalizie e la sfida tra i nerazzurri e il Napoli andrà in scena il ...