«The Game» | Baricco studia i fossili digitali | e racconta la nostra civiltà

Aspettando il Game of The Year 2018 - chi la spunterà tra God of War e Red Dead Redemption 2? : Il momento di eleggere il Game of the Year 2018 è ormai praticamente arrivato: quale sarà il miglior titolo ad aver toccato gli scaffali dei negozi nell'annata che sta per concludersi? Ovviamente tanti sono i candidati che sperano di portare a casa il premio dedicato al miglior titolo in assoluto, un riconoscimento che premia gli sforzi degli sviluppatori e che di fatto consente a tutti di avere il polso della situazione per quanto concerne ...

Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange : Before The Storm : Dicembre, per gli abbonati a Xbox Game Pass, è stato davvero un mese stellare. Negli ultimi 30 giorni Il catalogo del servizio si è arricchito di perle come Below, Ashen e Mutant Year Zero (tutti e tre nel Game Pass dal loro day one) ma anche di Hellblade: Senua's Sacrifice, PES 2019 e Ori and the Blind Forest.Sembra però che le sorprese non esitino a cessare. Se il primo Life is Strange era stato aggiuto al Game Pass solo qualche giorno fa, ...

Aspettando i Game of The Year 2018 - quali candidati per il miglior gameplay? : Il momento dedicato ai Game of the Year 2018 è finalmente arrivato. Come di consueto le ultime settimane dell'anno sono sempre il frangente ideale per fare un bilancio di quella che è stata la dodici mesi videoludica appena trascorsa, per eleggere i migliori titoli da inserire nell'olimpo delle perle imperdibili. È stata una stagione indubbiamente entusiasmante quella che volge al termine, ricca di prodotti dalla qualità eccelsa. Nelle scorse ...

The Game nessuna regola film stasera in tv 22 dicembre : cast - trama - streaming : The game nessuna regola è il film stasera in tv sabato 22 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | film DA VEDERE A NATALE | film DISNEY ...

Nuovi dettagli e video gameplay per AnThem su Interceptor e Fortezze : EA e BioWare hanno annunciato interessanti novità su Anthem. Tutto è avvenuto su Twitch dove si è svolta una diretta condotta dai Lead Producer Mike Gamble e Ben Irving, insieme al Game Director Jon Warner. Nella parte finale dello show è stato mostrato il primo dettaglio del nuovo gameplay dell’Interceptor e le Fortezze, cioè i dungeon di Anthem. I tre conduttori hanno mostrato il “Temple of the Scar”, con la missione giocata che ricorda ...

Ex dipendente di Telltale Games : "probabilmente The Wolf Among Us 2 non sarebbe mai uscito" : Una delle storie più tristi nell'industria dei videogiochi di quest'anno è stata la chiusura di Telltale Games e il modo in cui sono stati trattati tutti i suoi dipendenti. Ma anche se si fosse trovato un modo per rimanere operativi, uno dei progetti annunciati probabilmente non sarebbe comunque uscito.Un ex membro dello staff della compagnia ha recentemente parlato con Eurogamer.net sotto anonimato, spiegando come probabilmente il sequel ...

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

Aspettando i Game of The Year 2018 - i candidati per la miglior storia : Continua il nostro viaggio alla riscoperta del'anno che volge alla conclusione: sono i giorni perfetti quel momento dedicato come di consueto ai Game of the Year 2018, la rassegna che mette in luce i migliori titoli che si sono contraddistinti sotto i più disparati aspetti, e sono stati in grado di ritagliarsi un posto di tutto rispetto all'interno delle classifiche di gradimento personali dei giocatori di tutto il mondo. Se qualche giorno fa ci ...

Shadow Warrior 2 - Ori and The Blind Forest e un misterioso gioco arriveranno domani su Xbox Game Pass : Ottime notizie per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft Xbox Game Pass: il catalogo sta per arricchirsi tra poco con l'aggiunta di nuovi giochi.Di quali titoli si tratta? Ebbene, da domani il servizio proporrà Shadow Warrior 2, Ori and the Blind Forest e un gioco misterioso, come riportato dall'account Twitter di Xbox Game Pass.Mentre i primi due titoli menzionati sono noti, per quanto riguarda il misterioso gioco non sono trapelate ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 si mostra nel primo video gameplay : Milestone svela il primo video di gameplay di Monster Energy Supercross - The Official videogame 2. Il video mostra un giro mozzafiato sul circuito di Tampa, in Florida, con il famoso campione Eli Tomac e con il brano "I don't like me anymore" dei NOFX. Per la prima volta, il gioco sarà caratterizzato da un'adrenalinica colonna sonora punk ricca di band famose, come i NOFX, i Good Riddance e i Sick of It All.Oltre al nuovo video di gameplay, ...

The Witcher III - Game Of The Year PS4 e Xbox One in offerta a 20 - 98 Euro - The Witcher 3 : Wild Hunt PS4 : Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben 50 ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche e aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo. Ecco i link ...

Google rilascia un divertente Game of The Year che vi interrogherà sulle tendenze più importanti del 2018 : La settimana scorsa Google ha pubblicato il suo video Year in Search annuale per evidenziare i termini di ricerca più ricercati del 2018 e ha rilasciato oggi il "Gioco dell'anno" per testare la vostra conoscenza sulle tendenze di quest'anno. Questo Game of the Year è un quiz sulle tendenze di ricerca più popolari del 2018 che formula domande con più opzioni di risposta che aumentano di difficoltà round dopo round. L'articolo Google rilascia un ...

L'ex lead writer di The Walking Dead di Telltale si unisce a Insomniac Games : Pochi mesi dopo la chiusura di Telltale Games, la lead writer Mary Kenney ha rivelato che si unirà a Insomniac Games, lo studio dietro Marvel's Spider-Man.Come riporta Gamerant, l'annuncio è stato fatto sull'account personale Twitter di Kenney, confermando che è destinata a unirsi al team di Insomniac nel nuovo anno. Kenney non ha rivelato quale sarà il suo ruolo in Insomniac, ma si presume che sarà in qualche modo simile a quello ricoperto in ...

Aspettando i Game of The Year 2018 - la nostra top 5 per la grafica : L'anno solare volge ormai al termine, ed è quindi ora per i Game of the Year 2018 di palesarsi all'orizzonte. Le votazioni per eleggere i migliori giochi del 2018 sono dunque arrivate anche sulle pagine di OptiMagazine, e mai come quest'anno gli scaffali dei negozi si sono dimostrati essere pieni di gradite sorprese per le diverse community. Analizzerò in questa sede la situazione per quanto concerne il Game of the Year 2018 dedicato al ...