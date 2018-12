Stupra la fidanzata nel sonno e filma tutto | “L’ha trattata come una bambola gonfiabile”

fanpage

Droga la fidanzata e la stupra nel sonno: 23enne finisce in manette

(Di domenica 30 dicembre 2018) Una storia orribile dall'Australia: un 23enne è stato condannato per aver abusato sessualmente dellamentre dormiva. Le scene sono state anche riprese e poi archiviate sul computer. A fare la terribile scoperta è stata - per puro caso - la vittima. Emergono poi dettagli choc sulle violenze: il bruto avrebbe anche usato degli oggetti, in un caso un cucchiaio.