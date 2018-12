Scacchi | Mondiale blitz 2018 | Magnus Carlsen vince il titolo per la quarta volta | tra le

Scacchi - Mondiale blitz 2018 : Carlsen e Artemiev al comando con 9.5 punti - tra le donne guidano Lagno e Khademalsharieh : Dopo i tre giorni del Mondiale rapid 2018 di Scacchi, vinto dal russo Daniil Dubov, a San Pietroburgo non ci si ferma: comincia subito la rassegna iridata blitz, con cadenza di gioco di 3 minuti per giocatore con 2 secondi di incremento per mossa. Si sono giocati dodici turni nel torneo assoluto (che, in pratica, è quello maschile) e nove in quello femminile. Tra gli uomini al comando ci sono Magnus Carlsen (Norvegia) e Vladislav Artemiev ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : il russo Daniil Dubov vince superando tutti i big - Carlsen compreso. Alla cinese Ju Wenjun il torneo femminile : Si conclude con un risultato fuori dai canoni scontati il Mondiale rapid di Scacchi 2018 a San Pietroburgo: il vincitore è profeta in patria, e risponde al nome di Daniil Dubov. 22 anni, di Mosca, questo Grande Maestro già tra i primi 50 in tutti i ranking FIDE ha concluso il torneo con 11.5 punti su 15 dopo esser partito da numero 25 tra i giocatori presenti nel torneo. Dubov ha concluso la sua tre giorni da imbattuto, in considerazione delle ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : dopo la 2a giornata in sette al comando con 7.5 punti - Carlsen nel gruppo degli ottavi a mezzo punto : Al termine della seconda giornata dell’edizione 2018 del Mondiale rapid di Scacchi (cadenza di gioco: 15 minuti a giocatore con 10 secondi di incremento) in corso di svolgimento a San Pietroburgo, in Russia, le situazioni del torneo maschile e di quello femminile non potrebbero essere più diverse: nell’uno c’è un groviglio incredibile nelle posizioni di testa, nell’altro pochi nomi sembrano essere destinati a battagliare ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : Magnus Carlsen perde col numero 1247 del ranking! Che sconfitta del Campione - poi il riscatto : Ha del clamoroso quanto sta succedendo a San Pietroburgo (Russia) dove si sta giocando il Mondiale di Scacchi per quanto concerne le modalità rapid e blitz. Al tavolo si è presentato anche Magnus Carlsen che un mese fa si era laureato Campione del Mondo (modalità “classica”) sconfiggendo lo statunitense Fabiano Caruana. Il norvegese, un vero e proprio mago nelle partite con tempo ridotto (proprio in questo modo era riuscito a ...

Scacchi - Mondiale 2018 : il trionfo di Magnus Carlsen - il crollo di Fabiano Caruana e l’infinita discussione sugli spareggi : 6-6 nelle partite a cadenza classica, 3-0 in quelle rapid. Il verdetto del match per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, alla fine, ha premiato il norvegese, per la terza volta capace di difendere un titolo e per la quarta vincitore di una sfida che mette in palio il massimo alloro degli Scacchi. Sono stati tre i momenti chiave degli spareggi di ieri: Ph. Federico Rossini Questa posizione si è verificata dopo 34. Rf1 di ...

Scacchi - Mondiale 2018 : chi è Magnus Carlsen - l’uomo che ha difeso il titolo di Campione del Mondo per la terza volta : Alla fine, quell’immagine di copertina di Twitter che recita “Magnus Carlsen – World Chess Champion” può rimanere al suo posto. Il norvegese, battendo negli spareggi rapid Fabiano Caruana, si è riconfermato ancora sul tetto del Mondo Scacchistico. Andiamo a scoprire qualcosa di più su colui che, dal 2013, ha preso in mano il titolo Mondiale e, per il momento, non ha nessuna intenzione di mollarlo. Magnus Carlsen è nato il ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Magnus Carlsen è Campione del Mondo! Fabiano Caruana travolto negli spareggi rapid : Magnus Carlsen, nato a Tornsberg, Norvegia, il 30 novembre 1990, si conferma Campione del Mondo di Scacchi anche in questo 2018. Dopo tre partite rapid, il suo sfidante, l’italoamericano Fabiano Caruana, di due anni più giovane, è risultato sconfitto in tutte le occasioni: un crollo del tutto inatteso, visto l’andamento delle partite a cadenza classica, che avevano visto i due contendenti pattare per 12 volte su 12. Tanto difficile ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Magnus Carlsen ancora Campione del Mondo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 28 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming degli incontri di spareggio del match Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Non sono bastate dodici partite a chiudere la contesa iridata: come nel 2016, per determinare il Campione del Mondo si deve ricorrere agli spareggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE mossa PER mossa DELLO SPAREGGIO TRA CARUANA E CARLSEN (28 NOVEMBRE) Il match per il Campionato del Mondo, dunque, giunge oggi ...

