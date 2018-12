Russia-Germania | Putin a Merkel e presidente Steinmeier | continuare lavoro su dossier

Germania chiede alla Russia restituzione di beni sottratti in guerra : La Germania ci riprova. Come riportato dal quotidiano 'Izvestija' , attraverso una comunicazione inoltrata dall'ambasciata tedesca a Mosca, ha chiesto nuovamente alla Russia la restituzione di quei ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Italia quarta nel team relay. La Russia beffa la Germania : Si è conclusa con il primo team relay della stagione la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Whistler Mountain. Sul ghiaccio canadese proprio nell’ultima gara è arrivata la più grande sorpresa dell’intero week-end: a vincere infatti non sono i campioni olimpici tedeschi. È la Russia a centrare il colpaccio: Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko ed il sorprendente doppio Kashkin/Korshunov si ...

Curling - Europei 2018 : Svezia-Svizzera la finale femminile - battute Russia e Germania : Svezia e Svizzera si affronteranno nella finale femminile degli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le due Nazionali hanno confermato il pronostico della vigilia nelle semifinali odierne e domani (ore 09.00) si contenderanno la medaglia d’oro: le scandinave hanno perso gli ultimi due anni conclusivi e non vincono dal 2013 (19 titoli nella storia, nessuno come loro) mentre le elvetiche vinsero il loro ...

Diretta/ Germania Russia - risultato live 1-0 - streaming video e tv : La sblocca subito Sanè - IlSussidiario.net : Diretta Germania Russia , info streaming video e tv: le due nazionali si affrontano alla Red Bull Arena in preparazione agli impegni della Nations League.

Probabili formazioni/ Germania Russia : quote e le ultime novità live - Amichevoli nazionali - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Germania Russia: le novità live e le quote. Ecco i possibili titolari per la partita amichevole attesa questa sera alle 20.45.