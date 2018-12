Polveri sottili alle stelle in metro | opposizioni scatenate contro Raggi

Metro - torna l'allarme Polveri sottili : picchi di Pm10 in stazioni e gallerie : Valori di polveri sottili ancora superiori - talvolta più che raddoppiati - rispetto ai 50 microgrammi per Metrocubo che rappresentano la soglia di legge. Però inferiori rispetto alle campionature di ...

Snmog - in calo le Polveri sottili. Da domenica stop ai divieti : Da due giorni i valori delle polveri sottili sono sotto i limiti e a partire da domenica sono revocate le limitazioni della circolazione per le auto diesel Euro 4 ne province di Milano, Varese, Como, ...

Sui rifiuti bene differenziata e riciclo. In 19 città è allerta per Polveri sottili : I numeri si riferiscono al 2017 ma secondo un rapporto confermano un trend positivo del nostro paese a livello europeo. Male invece l'inquinamento -

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le Polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...

Blocco traffico a Torino da domani/ Ultime notizie - stop a Euro 4 diesel : smog e Polveri sottili oltre limiti - IlSussidiario.net : Blocco del traffico a Torino e provincia da domani: stop ai veicoli Euro 4 diesel a causa di smog oltre i limiti. Sanzioni per sforamento soglie Pm10?

Roma - Polveri sottili in metro : perché l'Atac non informa i cittadini? : Apparentemente è una storia semplice. Dopo le segnalazioni fatte al Corriere da alcuni macchinisti, una società indipendente specializzata in smog rileva la presenza di polveri sottili nei tunnel ...

Atac : mai nascoste analisi Polveri sottili - valori sotto soglia legge : Roma – “L’azienda, nell’ambito delle indagini periodiche per la valutazione delle condizioni degli ambienti di lavoro in metropolitana, ha commissionato al Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, sezione di Medicina del Lavoro, dell’Universita’ di Tor Vergata una ricerca i cui risultati hanno confermato che i valori delle sostanze inquinanti oggetto di indagine sono inferiori ai valori di riferimento di ...

Rienzi : Atac fornisca relazione su Polveri sottili mezzi pubblici : Roma – Sul caso delle polveri sottili all’interno delle stazioni e dei vagoni della metropolitana di Roma, il Codacons ha presentato oggi una istanza d’accesso all’Atac per visionare tutti i dati relativi alle misurazioni sul Pm10 a disposizione dell’azienda. Lo comunica in una nota il Codacons. “Atac e’ obbligata in base alla legge a fornire ai cittadini da noi rappresentati tutti i dati sulle polveri ...

Angelucci : inaccettabile valori Polveri sottili secretati da Atac : Roma – È inaccettabile che i valori delle polveri sottili dell’aria sotto la metro all’interno dei convogli, nelle cabine dei macchinisti, sulle banchine dei passeggeri e nei locali di servizio occupati dai dipendenti sembrerebbe siano stati secretati, sotto la scusa del segreto industriale, da Atac. La salute dei dipendenti e dei cittadini deve essere al primo posto”. “La Raggi intervenga immediatamente e faccia ...

Arriva l'intonaco che cattura le Polveri sottili : ... in quanto migliora la qualità dell'aria e rappresenta una possibile concreta attuazione dei principi d'economia circolare, valorizzando materiali di riciclo e sottoprodotti di processi produttivi. ...

Mario Tozzi - geologo - : 'Gli inceneritori producono diossine e Polveri sottili' : Il geologo Mario Tozzi interviene sulle tematiche di attualità riguradanti il tema rifiuti spiegando cosa è un termovalorizzatore e perchè non dovrebbe essere una scelta per risolvere questa ...

Roghi e Polveri sottili - interrogazione del sen. Claudio Barbaro - Lega - : Resta alta la tensione tra le province di Caserta e Napoli per i continui sforamenti dei limiti delle polveri sottili in atmosfera. Dopo i continui incendi di siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, ...