Milan | Gattuso come Lino Banfi ' Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con

Milan-Muriel : le conferme sulla trattativa e l’idea tattica di Gattuso : Luis Muriel potrebbe essere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato per il Milan dopo quello di Paquetà Il Milan è davvero ad un passo da Luis Muriel. Già nella serata di ieri la notizia del possibile arrivo a Milanello del colombiano è circolata in casa rossonera e le parole di Gattuso a Skysport hanno confermato la veridicità delle voci: “L’esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la ...

Milan - Higuain spezza il digiuno di gol : “Gattuso mi ha sempre appoggiato - adesso prendiamoci la Supercoppa” : L’attaccante argentino ha parlato dopo la vittoria del Milan sulla Spal, puntando adesso la concentrazione sulla Supercoppa Un digiuno lungo due mesi, da quel lontano 28 ottobre giorno di Milan-Sampdoria. A distanza di 866 minuti, Gonzalo Higuain è tornato a far breccia nella porta avversaria, piegando una Spal passata in vantaggio a San Siro grazie al gol di Petagna. Castillejo prima e il Pipita poi hanno ribaltato il risultato, ...

Milan - perché nessuno può permettersi di gettare la croce addosso a Gattuso : Forse Rino non sarà il migliore allenatore del mondo, forse non è 'stiloso' come Wenger , di sicuro ha commesso qualche errore nelle scelte degli uomini e dei sistemi di gioco, ma insistere su ...

Milan-Spal - Gattuso : “Stasera bravi a reagire - ma polli a non chiuderla” : Milan-Spal, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria sulla Spal partendo dall’espulsione di Suso: “Il 2019 non partirà benissimo, mancherà un giocatore importante nella sfida contro i bianconeri ma non vogliamo cercare alibi. Per quanto riguarda la partita di questa sera, siamo […] L'articolo Milan-Spal, Gattuso: “Stasera bravi a ...

Gattuso : "Milan gagliardo - Higuain gol importante" : 'Abbiamo tenuto bene il campo, con una prestazione gagliarda. Non era facile ribaltare il risultato, mi è piaciuta la mentalità della squadra. Ma siamo riusciti a recuperare, anche se alla fine ...

Milan - Gattuso : "Ora il salto di qualità. Higuain? Abbiamo bisogno di lui" : Il Milan interrompe il digiuno di gol, chiudendo il 2018 con tre punti di capitale importanza ottenuti a San Siro contro la Spal . Dopo essere andati sotto in avvio di gara, i rossoneri sono riusciti ...

Milan-Spal - Gattuso : “Higuain? Dopo l’espulsione contro la Juve ha ricevuto una mazzata…” : Vittoria per il Milan nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “sono stanco, mi fa male la testa (sorride), oggi siamo stati bravi a reagire ma dei polli a non chiudere la partita, abbiamo rischiato dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. L’unico sereno è Allegri che vince ogni campionato con 20 punti di vantaggio, gli altri sono tutti sotto pressione. Ci sono tanti ...

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...

