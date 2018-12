Meteo | il 2018 si chiude con una ondata di maltempo e neve al Centro-Sud

Agricoltura : 2018 contrastato per Meteo secca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Meteo Veneto - Arpa : a Belluno il 2018 “più caldo e più piovoso del normale” : “Il 2018 è risultato più caldo e più piovoso del normale, segnato indelebilmente dalla straordinaria fase di maltempo di fine ottobre“: lo spiega in una nota l’Agenzia Arpa Veneto. “L’anno è iniziato con un mese di gennaio più mite e più piovoso/nevoso del consueto, mentre febbraio ha mostrato caratteristiche opposte, cioè abbastanza freddo e con poche precipitazioni. La primavera ha palesato condizioni altalenanti, con ...

Meteo Alto Adige : nel 2018 caldo e pioggia sopra la media : Dal punto di vista climatico, il 2018 in Alto Adige è stato uno degli anni più caldi di sempre: in alcune zone, come ad esempio la val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. Secondo i dati del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, in media si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo, e in 10 dei 12 mesi ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 28 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 28 dicembre 2018 Tempo stabile con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio; nubi irregolari attese in serata, ma ...

Meteo : oggi 21 dicembre 2018 il solstizio d'Inverno - inizia la stagione fredda! : oggi 21 dicembre 2018, esattamente alle 23.23 italiane, avrà inizio ufficialmente la stagione fredda squisitamente sul piano astronomico attraverso il solstizio d'Inverno. Sul piano Meteorologico la...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 20 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. Nel Lazio tempo generalmente instabile al mattino con deboli piogge diffuse sia sulle aree costiere che sulle zone interne Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 20 dicembre 2018 Deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. ...

LO SCIAME MeteoRICO DELLE GEMINIDI 2018/ Video - allo spettacolo si unisce anche la cometa 46P/Wirtanen : Lo SCIAME METEORICO DELLE GEMINIDI 2018: stelle cadenti di Santa Lucia, come vederli e come poterle fotografare. Il picco alle 2 di notte

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 : ecco come vederle : Le stelle cadenti di dicembre saranno particolarmente visibili nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Tuttavia si potranno vedere ancora fino al 19. ecco cosa sapere per potersi godere al meglio lo ...

Lo sciame Meteorico delle Geminidi 2018/ Picco a Santa Lucia : l'anno 'fortunato' delle stelle cadenti : Lo sciame meteorico delle Geminidi 2018: come vedere le stelle cadenti di Santa Lucia e come poterle fotografare visto che è aumentata l'intensità

LO SCIAME MeteoRICO DELLE GEMINIDI 2018/ A Santa Lucia il picco delle stelle cadenti : aumentata l'intensità : Lo SCIAME METEORICO delle GEMINIDI 2018: 'stelle cadenti' nella notte di Santa Lucia, come vederle e poterle fotografare visto che è aumentata l'intensità

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco il bellissimo Doodle di Google dedicato alle stelle cadenti di Dicembre [GALLERY] : 1/8 ...

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco perché le stelle cadenti di Dicembre sono le più belle : il picco nella notte : Siamo sempre più vicini al picco delle Geminidi, le stelle cadenti di Dicembre a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle. Tra meno di 24 ore, il cielo potrebbe essere solcato da 120 meteore all’ora! ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo mozzafiato della notte di Santa Lucia. ecco come e dove vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le Geminidi possono essere osservate già nelle ore serali e ...