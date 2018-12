Meghan Markle e Kate | svelato cosa faranno a Capodanno

Meghan Markle sarebbe in attesa di due gemelli - il parto previsto in primavera : Meghan Markle sarebbe in attesa di due gemelli. Sembrano sempre più insistenti le voci che vogliono che la duchessa di Sussex e il duca Harry avranno la sorpresa di due bambini, soprattutto...

Thomas Markle : "Meghan ha regalato marijuana agli invitati alle sue nozze" : Meghan Markle regalava marijuana durante la festa del suo primo matrimonio. Ecco l'ultima rivelazione choc che il padre Thomas Markle ha fatto ai tabloid inglesi, forse non soddisfatto dei piccoli scandali già scatenati negli scorsi mesi.Come molti sapranno, la duchessa di Sussex è stata già stata sposata e, stando a quanto rivelato da Thomas Markle, i festeggiamenti del suo primo matrimonio sarebbero stati piuttosto ...

Meghan Markle - il padre al Sun : “Per il suo primo matrimonio aveva deciso di regalare marijuana agli invitati” : Ci risiamo, il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas continua a far discutere. Le nuove affermazioni sul passato della duchessa di Sussex potrebbero creare non pochi problemi e imbarazzi. Mentre la moglie di Harry è incinta del suo primo figlio, alle prese con numerosi attacchi della stampa, suo padre ha rilasciato una nuova intervista al Sun. In questa occasione è tornato a parlare delle prime nozze di Meghan, avvenute nel 2011 con il ...

Meghan Markle : il suo vero nemico non è Kate - ma William : Il vero nemico di Meghan Markle non è Kate Middleton, ma William. Ne sono convinti i tabloid, ma anche i fan della Royal Family sui social. Da tempo ormai voci di Palazzo parlano di forti attriti fra Meghan e Kate, ma soprattutto fra Harry e William. L’arrivo della star americana a Kensington Palace ha portato un grande scompiglio nella famiglia reale e, se la Middleton era stata in grado di rendere ancora più saldo il legame fra i figli ...

Del secondo matrimonio non troviamo più niente da dire, torniamo al primo per vedere se qualcosa ci è sfuggito. Questo devono aver pensato i tabloid britannici dopo le ...

Meghan Markle - scandalo mondiale : 'Droga in regalo al suo matrimonio' - una bomba sulla famiglia reale : Il clima della spiaggia di Ochio Rios e l'estrazione degli ospiti, molti dei quali provenienti dal mondo dello spettacolo, hanno fatto il resto. Il Sun ha visionato delle mail in cui la stessa Meghan ...

Meghan Markle ignorata da William! Il web sta con la duchessa - : Altro che gli spettacoli per allietare la Vigilia. Chiamatela soap-opera. O feuilletton. O telenovela reale . Ormai dai tabloid, ai social, dal mondo reale a quallo virtuale, dai giornali popolari/...

Meghan Markle - rivelazione del padre : “Al primo matrimonio regalava marijuana” : Parla il padre Thomas: “Mia figlia Meghan Markle regalava marijuana al suo primo matrimonio” Durante i festeggiamenti natalizi, scottanti rivelazioni stanno giungendo presso la corte inglese. Al centro della scena continua ad esserci Meghan Markle, la duchessa di Sussex dal caratterino di certo non facile. Dopo le voci sui continui capricci e sulla presunta ostilità […] L'articolo Meghan Markle, rivelazione del padre: “Al ...

Meghan Markle - ecco quando partorirà : Meghan Markle si prepara a diventare mamma e i fan della Royal Family continuano a chiedersi: quando partorirà? Come è accaduto per Kate Middleton, che ha affrontato ben tre gravidanze, anche la moglie di Harry nel corso della gestazione deve attenersi ad una rigida etichetta. Fra le regole da rispettare c’è quella di non parlare mai pubblicamente della sua condizione di futura mamma. Proprio per questo motivo la gravidanza dell’ex ...

Meghan Markle - la rivelazione choc del padre : «Al suo primo matrimonio regalava marijuana» : Il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas non è dei migliori. E gli ultimi dettagli sul passato della duchessa di Sussex potrebbero rendere ancora più difficile la...

Meghan Markle : il figlio con il principe Harry potrebbe nascere prima del previsto - secondo l’ultimo aggiornamento : Lo ha detto la stessa Duchessa The post Meghan Markle: il figlio con il principe Harry potrebbe nascere prima del previsto, secondo l’ultimo aggiornamento appeared first on News Mtv Italia.

È ormai ufficialmente iniziato il countdown verso la nascita del nuovo royal baby. Tutti i fan della corona britannica attendono con trepidazione l'evento e, negli ...

Meghan Markle e Kate Middleton in pubblico sorridono - ma lo scontro continua : Meghan e Kate tornano a sorridere in pubblico, ma lo scontro fra le due donne continua, almeno secondo i tabloid inglesi. Dopo settimane di gossip incessanti su litigi e rivalità le duchesse sono tornate a farsi vedere insieme in pubblico. In occasione della tradizionale messa di Natale, Meghan e Kate hanno raggiunto la chiesa con i rispettivi mariti, scortate dal Principe Carlo. Da tempo i sudditi inglesi attendevano questo momento e le due ...

Meghan Markle furiosa : Harry contravviene ai suoi ordini e va a caccia : Meghan Markle è furiosa con Harry. Il motivo? Il secondogenito di Diana non ha rispettato una promessa fatta alla moglie, prendendo parte alla caccia. Stiamo parlando del Boxing Day, la tradizionale caccia al fagiano a cui ogni 26 dicembre partecipa tutta la Royal Family. Si tratta di un appuntamento immancabile per i membri di casa Windsor a cui prende parte anche la Regina. La tradizione è stata più volte contestata dagli animalisti, ...