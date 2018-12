Juncker | ' Populisti non hanno nessuna soluzione concreta'

Juncker : "Errore rincorrere populisti" : 12.31 "E'un grave errore" che in seno ai partiti tradizionali "si moltiplichino le persone che si fanno sconsideramente eco dei populisti". Così il presidente della Commissione Ue Juncker , in un'intervista. Il tema dei migranti "è importante, ma non è il nostro maggior problema" e sarebbe "profondamente deplorevole se dominasse la campagna elettorale per le europee",aggiunge. Sulla Brexit Juncker dice che "ci sarà. Il popolo britannico ha ...

Ue - Juncker : 'L'Europa non crollerà alla fine del mio mandato' - E sulle europee : 'I partiti non seguano i populisti' : L'Unione europea "non crollerà alla fine del mio mandato". Ne è convinto Jean-Claude Juncker, che dal primo novembre 2019 non ricoprirà più il ruolo di presidente della Commissione Ue. "Non c'è alcuna ...