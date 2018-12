Il solito Ronaldo e l' aiuto della moviola per la Juve record

Juventus-Sampdoria - si sblocca subito il risultato allo Stadium : la firma è del solito… Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il portoghese sblocca immediatamente il punteggio, superando un non impeccabile Audero Pronti, via e la Juventus è già in vantaggio. Cristiano Ronaldo supera Audero con un destro non irresistibile, che comunque il portiere della Sampdoria non riesce a respingere. Il portoghese punta il proprio diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta, trovando l’angolino che permette ai bianconeri di portarsi ...