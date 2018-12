I 20 anni dell' euro | Draghi | I diciottenni di oggi non hanno mai usato la lira

Fontana - Burri - Guttuso e gli altri : a Palermo in mostra opere degli anni Cinquanta e Sessanta dalle sedi della Banca d'Italia : Ed eccoci al mondo dell'arte: dalla tradizione figurativa, ancora presente nei primi anni Cinquanta, all'astrattismo informale, la collettiva offre la possibilità di apprezzare le composizioni dei ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

Arturo - investito e ucciso a 17 anni sul ciglio della strada : fermato un uomo : Eseguito un fermo per la morte di Arturo Pratelli, il 17enne travolto e ucciso venerdì scorso a Sovicille (Siena): è un...

Violenta per 4 anni le figlie piccole della compagna - imprenditore arrestato : Avrebbe abusato per anni delle due figlie minori della sua compagna, per questo la polizia ha arrestato ha arrestato un imprenditore 50enne barese con l'accusa violenza sessuale e corruzione di...

Stop alla rivalutazione delle pensioni lungo 3 anni! : ... sempre in merito Stop alla rivalutazione delle pensioni , riportiamo l'indignazione del segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti: «È una vergogna!.» Altre notizie di economia nella pagina ...

Io e Lucio : Dalla – Morandi solo 30 anni su Canale5 il 29 dicembre : i dettagli della prima serata esclusiva : Io e Lucio: Dalla - Morandi solo 30 anni celebra un traguardo importantissimo dello storico tour che i due artisti hanno tenuto nel 1988 e che racconterà Gianni Morandi in una serata speciale in onda il 29 dicembre su Canale5. Ci sarà spazio per raccontare dell'amicizia fraterna che li ha legati fino alla fine, ripercorrendo i luoghi del cuore della loro Bologna e della loro gioventù. Nella serata speciale trasmessa dall'ammiraglia di Cologno ...

Mubadala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

Reggio Calabria - condannato a 3 anni e mezzo per stalking incendia il garage dell’ex moglie : Un uomo di 42 anni è stato arrestato per aver dato fuoco al garage in uso alla ex moglie e aver danneggiato un motoveicolo custodito all'interno proprio nel giorno in cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso una condanna definitiva a 3 anni e sei mesi di reclusione per atti persecutori ai danni dell'ex coniuge.Continua a leggere

Facebook - Zuckerberg : ci vorranno degli anni per risolvere i problemi della privacy : In un lungo post di fine anno, il fondatore del social ripercorre l'anno appena concluso, universalmente riconosciuto come il più difficile per il colosso statunitense dopo l'esplosione dello scandalo Cambridge Analytica. Ma - assicura - il 2019 sarà migliore

