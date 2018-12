Come la manovra snatura i 5 Stelle

Manovra - Pd in piazza. Delrio : 'Salvini e Di Maio guidano il Paese Come autisti ubriachi' : Il Pd scende in piazza contro la Manovra. I dem manifestano davanti alla Camera dei Deputati, dove nel pomeriggio è previsto il voto di fiducia, contro una legge di bilancio che secondo loro: 'rischia ...

I pensionati e relativi sindacati sono scesi in piazza contro la manovra. "Ci usano Come bancomat" - Milano Post : Facciano la loro protesta in strada, ma non c'è un attentato alle pensioni, abbiamo operato con discernimento per una redistribuzione" Per la cronaca il link all'ultima circolare dell'Inps http://...

Manovra - la protesta dei pensionati : 'Basta usarci Come bancomat' : pensionati in piazza in tutta Italia per protestare contro la decisione del governo di rimettere mano alla rivalutazione delle pensioni , con il blocco dell'adeguamento degli assegni , a partire da 1.

Manovra - chi e Come colpirà la nuova web tax : ... poi ripresa anche in sede Ecofin tra i Ministri delle Finanze dell'Unione Europea nel tentativo, fallito, di trovare una soluzione multilaterale al problema dell'economia digitale,, con la ...

Manovra - Come si svolge l’attività dei lobbisti : “Facciamo funzionare meglio la democrazia” : come funziona l'attività dei lobbisti durante la legge di Bilancio? E cosa fanno concretamente? Lo spiega Giusi Gallotto, ceo di Reti, sottolineando che permette di far "funzionare meglio la democrazia". E sul rapporto con la nuova maggioranza aggiunge: "Non abbiamo riscontrato chiusure o ostacoli pregiudiziali. Su molte questioni abbiamo avuto un’interlocuzione costante e costruttiva".Continua a leggere

Manovra - ecco Come funziona il condono fiscale : il sospetto - quale furbetto si può salvare : In Manovra, alla fine, è ricomparso il mini-condono fiscale destinato ad aiutare i contribuenti in difficoltà. La sanatoria funziona con il cosiddetto meccanismo "saldo e stralcio" e riguarda le cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2017. Vediamo, nel dettaglio, come funziona il meccanismo. P

Manovra - la novità : pace fiscale in tre aliquote. Come funziona : La sanatoria saldo e stralcio è un mini condono che vale per le cartelle emesse dal 2000 al 2017: non sono previste soglie di debito. Decisivo il modello Isee

Manovra antisoffocamento - Come e quando farla : parla l'esperto : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un boccone mentre mangiava una sfoglia col würstel in auto insieme ai genitori, è...

Manovra - flat tax al 7% per i pensionati stranieri che si trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco Come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Manovra - Cirinnà (Pd) : “Di Maio e Salvini Come fantasmi”. E poi la lite con il M5s : “Fatevi dare lezioni di Costituzione” : lite in Senato durante la discussione generale sulla Manovra, tra la parlamentare del Pd Monica Cirinnà e quella del Movimento 5 stelle Michela Montevecchi.”Siamo in Aula con lo spettacolo desolante di una legge di bilancio che arriva senza relatore, per la prima volta nella storia della Repubblica. – ha detto Cirinnà durante il suo intervento – E con una prima volta anche per un Presidente della Commissione bilancio. Guardate ...

Brunetta : 'italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra Come questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

La propaganda di Di Maio : un foglietto a righe Come la lista della spesa con le misure in manovra : Una lista a mo' di spesa con l'elenco delle cose inserite nella legge di Bilancio. Un foglio di quaderno a righe, pieno di voci con tutte le promesse fatte e, almeno sulla carta, mantenute con il loro inserimento nella manovra seppur in alcuni casi in versione ridotta, come il ridimensionato Reddito di cittadinanza. È la foto postata sui social dal vicepremier Luigi Di Maio: "Questa è la lista delle cose che sono entrate nella ...

Pensioni - Come cambiano dopo l’accordo sulla manovra con Bruxelles : Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato modifica le Pensioni sotto più punti di vista: da una parte c'è il finanziamento (ridimensionato) della quota 100, dall'altro il taglio alle Pensioni d'oro (sopra i 100mila euro) e lo stop alle indicizzazioni per gli assegni mensili superiori ai 1.522 euro.Continua a leggere