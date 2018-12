Stephen Hawking | Fabrizio Frizzi | Sergio Marchionne e gli altri morti celebri del 2018

Fisica : la tesi di Stephen Hawking all’asta per oltre 670mila euro : In occasione di un’asta di oggetti personali appartenuti al fisico britannico Stephen Hawking, morto lo scorso 14 marzo a 76 anni, la sua tesi di laurea è stata aggiudicata all’asta per oltre 670mila euro e la sua sedia a rotelle per 344.000 euro. La tesi, intitolata “Le proprietà degli universi in espansione“, è stata battuta per 548.750 sterline, quattro volte il prezzo iniziale, in un’asta online organizzata da ...