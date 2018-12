Salute e benessere | raccolta di articoli su consigli su Salute e Benessere

Salute - Franco Berrino : “Dobbiamo trattare bene il nostro microbiota intestinale - è da lì che parte il benessere e la prevenzione di molte malattie” : “Gli italiani a tavola? Ho un giudizio molto negativo, diciamo bocciati. Ma non è solo colpa loro: l’industria alimentare ha modificato le abitudini e il cibo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Franco Berrino , specializzato in Anatomia patologica, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, e per 40 anni medico all’Istituto nazionale dei tumori di Milano (ora in pensione). Ha di recente pubblicato ...

A “Modena Benessere Festival” Salute naturale per corpo - mente e spirito : il 24 e 25 novembre a ModenaFiere : Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Settori diversi, con radici sia in oriente che in occidente, con un obiettivo comune: il Benessere naturale. Le discipline olistiche o bio-naturali si occupano di preservare l’ottimale stato di ...