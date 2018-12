: Breaking News #Posticipo serie A, Napoli-Bologna 3-2 - Cyber_Feed : Breaking News #Posticipo serie A, Napoli-Bologna 3-2 - TuttoCalcioNew5 : Le formazioni ufficiali del posticipo tra AC Milan e SPAL su TuttoCalcioNews ???? - hunthertornado : RT @notiveri: Dove vedere Napoli-Bologna in diretta TV: È il primo posticipo serale di Serie A, si gioca al San Paolo di Napoli: i link per… -

Successo sofferto per il. Avvio felsineo convincente, ma sono i partenopei a passare. Al 16'di rimpalli in area, decide la zampata di Milik.Mertens (bravo Skorupski) e Milik non trovano il raddoppio,fa invece centro Santander (37'), di testa su sponda di Palacio. 1-1 all'intervallo. Riparte il gioco e iltorna avanti con l'imperiosa zuccata di Milik (51'). Occasioni per Palacio e poi per Mertens. Finale incandescente. All'80' il pari di Danilo (testa su cross di Pulgar); all'88' rasoiata vincente di Mertens.(Di sabato 29 dicembre 2018)