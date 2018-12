Più contatto con gli animali domestici e meno allergie per i bambini

laragnatelanews

(Di sabato 29 dicembre 2018)Potrebbe sembrare un controsenso, ma maggiorsi ha con glicome possono essere cani e gatti, minore è il rischio di sviluppareper i, ma anche a restare lontano da eczema e asma. Lo conferma lo studio pubblicato sulla rivista PLoS One e anche sul magazine britannico New Scientist. A condurre lo studio, Bill Hesselmar dell’Università svedese di Göteborg che ha analizzato i dati di due ricerche differenti. Nella prima sono stati coinvolti 1029di 8-9 anni e che mostrava come l’incidenza disia del 49% tra i piccoli che nel primo anno di vita non hanno avuto contatti conLa percentuale scende al 43% per i bimbi che da piccoli hanno vissuto con un animale in casa, fino al 24% per i chi ha vissuto con tre. Nel campione, due deiche hanno vissuto con 5nel primo anno di vita, ...