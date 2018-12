Pericolo incendi | stato di massima pericolosità in Piemonte

Incendio al Tmb - Bordoni : «Impianto vecchio e Pericoloso. Amministrazione M5S - mancano i fatti» : ...un quartiere ed ora questo Incendio con altissime colonne di fumo che si alzano scure in cielo' - si legge nella nota di Bordoni - 'Mentre l'assessore Montanari parla di 'rifiuti zero' ed 'economia ...

California : tempesta porta il Pericolo di frane e alluvioni sulle aree devastate dagli incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

California - il punto della situazione sugli incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il Pericolo frane e scarsa qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

La California è un inferno di fuoco da Nord a Sud : evacuazioni anche a Los Angeles per una coppia di Pericolosissimi incendi [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...