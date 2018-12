Manovra | previsti aumenti nel 2019 | pedaggi autostradali | ecotassa | Rc Auto e multe

Manovra - tagli a imprese e istruzione In 3 anni previsti 9 miliardi in meno Live : Con le nuove deroghe il costo delle pensioni vola oltre «quota 100 miliardi». Più fondi per le famiglie e il sociale, ma anche per il bilancio Ue. meno risorse per immigrazione, beni culturali e soccorso civile

Manovra - blocco dell'adeguamento per le pensioni oltre 1.500 euro - Ecco i tagli previsti per quelle doro : Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'...

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

Manovra - Conte da Junker : “scesi fino al 2 - 04% siamo ottimisti” Reddito nei tempi previsti : Conte vede Junker e si discute di Manovra, scesi fino al 2,04% Nella negoziazione con l’Ue per il saldo della Manovra “dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. “Confidiamo di portare a casa una soluzione positiva”, ha aggiunto assicurando che comunque “Reddito di ...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - Lega e M5s insistono : quota 100e reddito di cittadinanza nei tempi previsti : Manovra, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, non allenta la pressione sull'Italia: "Servono impegni concreti e cifre se si vuole che cambi la nostra analisi. E Moscovici aggiunge: "Bisogna rispettare le regole e se una nuova proposta ci sarà, ne terremo conto".

Manovra - Lega e M5s insistono : quota 100 e reddito di cittadinanza nei tempi previsti : Le mosse del governo - Lunedì, contrariamente alle attese, non c'è stato alcun vertice di maggioranza: assenti Di Maio e Salvini, a palazzo Chigi è arrivato solo il ministro dell'Economia per fare un ...

Manovra - Conte punta a deficit a 2% - Tria a 1 - 9%. Previsti tagli a risorse quota 100 e reddito : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, vorrebbe invece un ulteriore taglio del deficit-Pil all'1,9%.

Manovra - Cattaneo - Fi - : estendere benefici fiscali previsti nella zona 1 anche alle zone sismiche 2 e 3 : Per Forza Italia la casa è da sempre un bene imprescindibile e iniziative come queste creano economia locale e utilizzano la leva fiscale e non solo i soldi pubblici per dare la possibilità ad ogni ...