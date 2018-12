Manovra | le opposizioni mettono Fico sotto accusa

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre. Manovra al fotofinish : È una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio. Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere sulla scrivania di Sergio Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare - si ragiona in ambienti parlamentari - con una lettera di...

Manovra alla Camera : opposizioni scatenano il putiferio e fanno sospendere la seduta : Oggi la Manovra è arrivata alla Camera per la discussione. Le opposizioni si sono date subito da fare con nuove proteste, scatenando una tale bagarre che ha costretto il presidente Fico a sospendere momentaneamente la seduta. Ieri invece Di Maio è intervenuto sulla questione dell'Ires, promettendo che sarà cambiata alla prima occasione....Continua a leggere

Manovra - bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...

Manovra - Tria sbotta contro il Pd : “Mi avete massacrato - ora mi fate parlare”. “A chi lo dice?”. Insulti dalle opposizioni : “Mi avete massacrato per un’ora, potrò pure parlare!”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si scalda rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera. “massacrato a chi? Il ministro è ospite del Parlamento“, ha replicato Enrico Borghi (Pd), richiamato all’ordine dal presidente della Commissione Claudio Borghi. L'articolo Manovra, Tria sbotta contro il Pd: ...

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

Manovra - commissione Camera vota mandato a relatore. Protestano le opposizioni : TRIA SBOTTA IN commissione BILANCIO: "MI AVETE MASSACRATO" - C'era stata bagarre anche nel corso dell'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. "Mi avete massacrato per un'...

Opposizioni - Tria torni spiegare Manovra : Il ministro dell'Economia - rendono noto fonti del Mef - tuttavia non tornerà in Parlamento ad illustrare la Manovra dopo i cambiamenti apportati al Senato.

Manovra : battute finali - mentre le opposizioni protestano : Oggi la Manovra sarà discussa in Commissione Bilancio, mentre già da stasera dovrebbe arrivare alla Camera. Ultime battute dunque per la tanto discussa Manovra che, a meno di imprevisti, dovrebbe essere approvata entro il 29 dicembre. Intanto le opposizioni tentano un ricorso per bloccare quella che, a loro dire, è una Manovra pericolosa e priva di legittimità. Obiettivo del governo quasi raggiunto: la Manovra stasera alla Camera La Manovra del ...

Manovra allo sprint - le opposizioni protestano e chiedono chiarimenti : Il testo oggi approda in commissione Bilancio a Montecitorio, poi il passaggio in Aula. Il governo, che porrà il voto di fiducia, punta a chiudere entro sabato per evitare l'esercizio provvisorio -

Opposizioni chiedono incontrare Mattarella su lavori Manovra : Roma, 27 dic., askanews, - Le Opposizioni vogliono un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla manovra. Lo ha riferito Renato Brunetta di Forza Italia a margine dei lavori ...

Manovra al rush finale - oggi in Commissione. Ira delle opposizioni : Le opposizioni hanno inoltre chiesto le audizioni sulla Manovra del ministro dell'economia, Giovanni Tria, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dell'Agenzia del Demanio e del direttore generale del ...

Manovra - opposizioni chiedono audizioni : 12.27 Sulla Manovra approdata in Commissione Bilancio della Camera,dopo l'ok del Senato,le opposizione hanno chiesto le audizioni del ministro Tria, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) dell'Agenzia del Demanio e del dg del Mef. Lo hanno annunciato il deputato Murattin del Pd e Brunetta di Forza Italia. Quest'ultimo ha aggiunto:"Stiamo chiedendo un colloquio con il presidente Mattarella",precisando che la richiesta è da parte di tutte ...