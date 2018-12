Manovra | il voto di fiducia alla Camera Protesta del Pd

Manovra - al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Segui la diretta : Al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha posto sulla Manovra. Alle 18 la chiama, l’Aula continuerà quindi a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà poi dalle 9 di domani L'articolo Manovra, al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.