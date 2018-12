Locazione ad uso non abitativo e clausola risolutiva espressa

fanpage

(Di sabato 29 dicembre 2018) Cassazione del 8.11.2018 n. 28502 non può considerarsi vessatoria lainserita nel contratto didi immobili per uso none riferita all'inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 legge 27.7.1978 n. 392; disposto non applicabile alle locazioni non abitative, ma ritenuto utilizzabile come parametro per valutare la gravità dell'inadempimento.