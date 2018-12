Ipotesi rimpasto di governo | da Tria a Trenta | ecco le poltrone a rischio

Salvini respinge l' Ipotesi rimpasto : "La squadra non si tocca" : Matteo Salvini non vuol sentir parlare di rimpasti all'interno del governo . Il leader della Lega ha le idee chiare e di fatto chiude al l'ipotesi di una rivisitazione della squadra di governo lanciata ...

Salvini smentisce l' Ipotesi rimpasto : «Squadra che vince non si cambia» : Salvini smentisce l'ipotesi di un rimpasto di governo che invece ieri il premier Conte non aveva escluso durante la conferenza di fine anno. «Rimpasti? Ipotesi surreali e totalmente...

Salvini smentisce l' Ipotesi rimpasto : 'Squadra che vince non si cambia' : Salvini smentisce l'ipotesi di un rimpasto di governo che invece ieri il premier Conte non aveva escluso durante la conferenza di fine anno. 'Rimpasti? Ipotesi surreali e totalmente false. Squadra che ...

L'incubo manovra correttiva E torna l' Ipotesi del rimpasto : Sotto traccia la tensione resta però forte e l'idea di rimettere mano alla compagine di governo ha ripreso quota visto che sarebbe l'unico modo per sostituire il ministro dell'Economia Tria, che non ...

L'incubo manovra correttiva E torna l' Ipotesi del rimpasto : Sotto traccia la tensione resta però forte e l'idea di rimettere mano alla compagine di governo ha ripreso quota visto che sarebbe l'unico modo per sostituire il ministro dell'Economia Tria, che non ...

“Roma dice basta” : tra rifiuti - buche e l’Ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...