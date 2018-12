Io e Lucio | Dalla e Morandi solo 30 anni fa Anticipazioni | Gianni Morandi ricorda

Gianni Morandi - omaggio a Dalla con Io e Lucio : Dalla-Morandi - solo 30 anni fa : Gianni Morandi omaggia l’amico Lucio Dalla con lo show: Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa Questo sabato 29 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il racconto emozionante su Lucio Dalla dell’amico Gianni Morandi. Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa rappresenterà per il pubblico italiano un’occasione unica per […] L'articolo Gianni Morandi, omaggio a Dalla con Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 ...

Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla : “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la stonatura” : Dopo la conferenza stampa di fine anno (durata quasi tre ore), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha cantato, insieme a Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6, L’anno che verrà di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani e a tutti quelli che non mi perdoneranno la stonatura”. L'articolo Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla: “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la ...

Svelata la data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla in tv : tutti i dettagli : La data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla è finalmente ufficiale. Io e Lucio: Dalla - Morandi, solo 30 anni è in programma per il 29 dicembre, in prima visione su Canale5 in una prima serata esclusiva. L'artista di Monghidoro è quindi pronto a tornare su Canale5 dopo il successo di L'Isola di Pietro 2, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista. Le immagini che saranno restituite saranno quelle del tour del 1988 al ...

Needle – Lucio Dalla - “Henna” da “Duvudubà”. Guarda il video! : [embed]https://youtu.be/q_T95SI_dgI[/embed] “Duvudubà”, ecco il titolo scelto per una splendida raccolta in 3 vinili che raccoglie i più rappresentativi brani di Lucio Dalla, rimasterizzati. All’interno anche un sottile ma significativo libro pieno di racconti, testimonianze, foto e informazioni sulle canzoni contenute nella raccolta. Dopo aver fatto l’unboxing della confezione, ho scelto di far scendere il Needle (la puntina) su ...

X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

Natale a Bologna con L’anno che verrà di Lucio Dalla - le parole della canzone illuminano Via D’Azeglio : Il Natale a Bologna con L'anno che verrà di Lucio Dalla diventa speciale con i versi di una delle canzoni più celebri dell'artista emiliano che campeggiano in questi giorni nella sua Via D'Azeglio. Le luminarie di Via D'Azeglio, per le quali la Fondazione ha già avuto modo di ringraziare, si sono accese nella serata del 1° dicembre e hanno così anticipato l'atmosfera di Natale che del capoluogo emiliano. L'accensione delle luci è ...

Bologna - il testo de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla illumina Via D'Azeglio : Stanno già facendo il giro di tutti i social network, in Italia e all'estero, le originali luminarie natalizie di Via D'Azeglio a Bologna con il testo de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla. In particolare, i versi del celebre brano illuminano la Via D'Azeglio pedonale, nel tratto che va da Piazza Maggiore a Via Farini. Il testo della canzone del celebre cantautore bolognese, scomparso in Svizzera nel marzo del 2012, diventa così il primo esempio ...

"L'anno che verrà" - si accendono a Bologna le luminarie con il testo della canzone di Lucio Dalla : "Da quando sei partito c'è una grossa novità". L'anno che verrà, una delle canzoni simbolo di Lucio Dalla, si staglierà nel cielo di Bologna illuminando via d'Azeglio. In una delle strade principali della città felsinea, le luminarie natalizie di quest'anno avranno come tema proprio la celeberrima canzone del cantautore bolognese. Come riporta il Corriere della Sera ci saranno due anniversari da celebrare: i 40 ...

Brunori Sas canta Lucio Dalla : due eventi speciali per omaggiare l’album Com’è profondo il mare : Annunciati due eventi speciali per dicembre a Rende (CS): Brunori Sas canta Lucio Dalla omaggiando l’artista con l’interpretazione dell’album “Com’è profondo il mare”. Con l’ultimo album di inediti “A casa tutto bene”, Brunori Sas è stato certificato disco d’oro e ha vinto il premio Rockol Awards come disco migliore dell’anno, così come il singolo di successo “La verità”, disco d’oro, si è aggiudicato la Targa Tenco come miglior canzone ...

Al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia : sogno di un pomeriggio d'autunno : Oltre agli spettacoli della rassegna sarà possibile partecipare a dei laboratori, così come artisti, sociologi, pedagoghi e referenti istituzionali sono invitati a partecipare ad un progetto speciale ...

Vi consiglio l'inedito "Starter" per rivivere le emozioni di Lucio Dalla : Nel mare magnum della musica italiana raramente si sono ascoltati inediti postumi che hanno la forza, la bellezza, la profondità di un brano scritto, suonato e cantato in vita. E' successo però e di ...

Vi consiglio Lucio Dalla - Starter - - album - cofanetto - Duvudubà : Nel mare magnum della musica italiana raramente si sono ascoltati inediti postumi che hanno la forza, la bellezza, la profondità di un brano scritto, suonato e cantato in vita. E' successo però e di ...

Lucio Dalla - a sei anni dalla morte spunta un inedito : 'Lascia suonare! Lascia suonare!'. Un telefona che squilla e la voce parlata di Lucio dalla che risuona e che fa venire i brividi a chi ascolta. A sei anni dalla morte del cantautore bolognese, spunta ...

Lucio Dalla - ecco il cofanetto "Duvudubà" con l'inedito "Starter" : Aveva valori, sensibilità e radici riconoscibili, ma era curioso anche nella dimensione politica. Aveva una grande coscienza civile, questo si può dire. Era in lui fortissima la cura nei confronti di ...