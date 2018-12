Giampaolo | «Il rigore per la Juve non c’era | è stato un regalo»

ilnapolista

(Di sabato 29 dicembre 2018) A Sky Sport Marco, allenatore della Sampdoria, commentantus-Sampdoria a fine partita. Gli chiedono del Var e lui risponde: «Ho visto solo ilper lantus e mi è ba. Èun, la palla scivola via. Per me la partita moralmente è finita 2-2. C’erano tutti i presupposti per riuscire a fermare lantus. Abbiamo giocato il 29 dicembre, alle 12.30. Alla squadra non posso dire niente. Ha offerto un’ottima prestazione. Quest’anno abbiamo sbagliato una sola partita, quella in casa contro il Torino. Adesso non posso dire quali sono i nostri obiettivi, o parlare di Champions. Continueremo a fare del nostro meglio e a giocare come sappiamo. Quagliarella anche oggi ha giocato benissimo».L'articolo: «Ilper lanon c’era, èun» ilNapolista.