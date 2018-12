Francesca Pascale non ammessa al pranzo di Natale di Arcore con Silvio Berlusconi

blogo

(Di sabato 29 dicembre 2018)Tensione tra. A sostenerlo è il quotidiano La Stampa, secondo cui per la prima volta la fidanzata dell'ex Presidente del Consiglio non sarebbe stataalnatalizio di. Questo strappo sarebbe non soltanto un fatto privato ma anche un segnale politico, visto che in Forza Italia sarebbe in corso una guerra interna tra chi vorrebbe convincere alcuni senatori del Movimento 5 Stelle a cambiare casacca facendo così cadere il governo e chi invece preferirebbe evitare una strategia simile. In questo senso la, che abita a Villa Maria, dove il Cavaliere si ferma a sere alterne, sarebbe (insieme alla senatrice Maria Rosaria Rossi) nello schieramento opposto a quello di(e dei suoi cinque figli), il quale si sarebbe convinto a desistere con l'operazione. Quando si dice che l'aria natalizia rende tutti più ...