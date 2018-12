Calciomercato | Isco fa gola alle big europee | per la Juve si fa dura

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Non c'è solo lasu. Il trequartista spagnolo, che sta vivendo quasi da separato in casa al Real Madrid, in estate potrebbe lasciare la capitale spagnola: su di lui diverse bigtra cui il Paris Saint-Germain. Secondo As, che ha raccolto indiscrezioni provenienti dalla Francia, ci sarebbe stato anche un incontro tra il padre-agente del calciatore, Paco Alarcón, e il patron dei francesi Nasser Al-Khelaifi per iniziare a discutere della trattativa. Ciò che al momento blocca tutto è l'elevato costo del cartellino di, a maggior ragione se si considerano i limiti del Fair Play Finanziario che incombono sul club parigino. Le cose, però, potrebbero cambiare nel caso in cui si arrivasse a una rottura tra l'ex Malaga e i Blancos, che a quel punto dovrebbero per forza di cose ridurre le proprie pretese.