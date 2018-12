Calcio | le parole di Salvini | “Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i

oasport

(Di sabato 29 dicembre 2018) Continuano a far discutere le polemiche successive agli avvenimenti che hanno accompagnato la sfida di mercoledì 26 dicembre tra Inter e Napoli, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di. Mentre prosegue l’inchiesta relativa agli incidenti tra le due tifoserie precedenti la partita che hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli, nella serata di ieri ha parlato anche il Ministro dell’Interno MatteoAi microfoni dell’ANSA il vicepremier ha dichiarato che “chiudere glilei tifosi veri, che vanno distinti dai delinquenti, ed è la risposta sbagliata“, appoggiando la decisione della FIGC di far disputare regolarmente il turno di campionato in programma oggi, sabato 29 dicembre. “Certe partite di– ha proseguito– non si giocheranno più in ...