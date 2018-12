Vincent Cassel e Tina Kunakey | primo figlio in arrivo per la coppia

Tina Kunakey incinta di Vincent Cassel?/ Foto sospette della moglie dell'ex di Monica Bellucci... : Tina Kunakey incinta di Vincent Cassel? Le Foto sospette della moglie dell'ex di Monica Bellucci scatenano il gossip: ecco come l'hanno beccata.

Monica Bellucci - ecco chi è il suo nuovo fidanzato (che ricorda Vincent Cassel da giovane e ha 18 anni meno di lei) : Bello, giovane e fidanzato con una delle donne più belle e desiderate del mondo: è Nicolas Lefebvre, il nuovo compagno di Monica Bellucci . Diciotto anni più giovane di lei, è proprietario di una galleria d’arte a Parigi, dove la diva vive ormai da anni . Lui ricorda Vincent Cassel , l’ex marito di Monica , da giovane . Che la bellissima attrice non fosse più libera era diventato chiaro la scorsa estate quando a Paris Match aveva detto: ...

Vincent Cassel compie 52 anni. Gli amori - da Bellucci a Kunakey - e i look del divo bello e 'maledetto' : Se mai avesse bisogno di me la raggiungerei dall'altra parte del mondo. Non c'è nessuna guerra'. Figlio d'arte dell'attore e ballerino Jean-Pierre Cassel e della giornalista gastronomica Sabine ...