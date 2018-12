Una manovra da matita blu Norme incongruenti anche sulle pensioni | troppi commi e

Manovra - Maria Elena Boschi : “Fico fa ostruzionismo - non è più garante - rappresenta solo Una parte” : L'ex ministro e deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca il presidente della Camera, Roberto Fico, per la sua gestione dell'Aula di Montecitorio durante la discussione della legge di Bilancio: "Stamattina il presidente Fico si è superato facendo ostruzionismo. Oggi il presidente Fico non è più il garante di tutti, ma ha deciso di rappresentare una parte, la sua".Continua a leggere

Conte : «Non è Una manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Manovra oggi in aula. Bagarre col Pd : "NessUna discussione sugli emendamenti" : Ieri è stata Bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle ...

Perché la manovra non può più cambiare di Una virgola : Il vincolo sui contenuti è talmente rigido che perfino una marcia indietro parziale sulla norma che aumenta l'Ires per il...

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da Una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...

Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro per l’accesso in città e in LagUna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...

Manovra - Una pioggia di tasse : ecco tutti i rincari e i furtarelli di Lega e M5s : Il problema non è il parlamento 'umiliato' di cui si lamenta tanto il Pd, che ora minaccia di ricorrere alla Corte Costituzionale , auguri, . Voti di fiducia, testi blindati e approvazioni notturne ...

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe Una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra - G.Grillo : NessUna sanatoria per operatori sanitari abusivi-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Con la manovra l'Italia ha dato Una sforbiciata ai fondi all'Onu : La manovra, votata dal Senato e che andrà in terza lettura alla Camera, contiene un taglio del contributo dell'Italia all'Onu. Il contributo alle spese dell'Onu sarà ridotto di 35,3 milioni nel 2019 e di 32,3 milioni a decorrere dal 2020. Il contributo e' previsto dalla legge 848 del 1957, che diede piena esecuzione da parte italiana allo Statuto delle Nazioni Unite. Spetterà al ministero ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere

Manovra - premier Conte : “NessUna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

