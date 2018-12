Terremoto | taglio del nastro nel nuovo asilo nido a Sarnano

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) “ha avuto una concentrazione importante di opere che sono state frutto di donazioni oppure donazioni integrate con l’intervento pubblico come l’che inauguriamo oggi. La scuola e’ l’investimento piu’ grande che si fa per il futuro di in una comunita’. Un significativo in bocca al lupo va alle insegnanti perche’ nelle loro mani mettiamo il bene piu’ prezioso: i bambini che cresceranno sviluppando le loro capacita’ cognitive, in una struttura antisismica strategica che rispetta l’ambiente”.Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che ha partecipato aall’inaugurazione del“Bimbi a Bordo”, alla presenza del sindaco Franco Ceregioli e di Miss Italia Carlotta Maggiorana.“Restituiamo alle nostre comunita’ luoghi piu’ ...