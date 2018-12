Startup | Industria 4 0 e I A argomenti portanti della Legge di Bilancio 2019

Manovra fiscale - le novità per Startup - industria 4.0 e tecnologia : (Foto: Shutterstock) Tra rimandi e correzioni continue la legge di bilancio 2019, dopo aver superato il voto del Senato, è ora in discussione alla Camera per una sua definitiva approvazione entro la fine dell’anno. Tante le novità, soprattutto per quanto riguarda i fondi messi a disposizione per le startup, l’intelligenza artificiale, internet delle cose e, più in generale, il comparto delle tecnologie digitali applicate a diversi settori. Tra ...